Tav | Camera approva mozione M5s-Lega | “Ridiscutere integralmente il progetto” Pd

Tav - Camera approva mozione Lega-M5S : governo ridiscuterà alta velocità Torino-Lione : Montecitorio approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Pd protesta in aula.Continua a leggere

Tav - Ponti alla commissione Trasporti della Camera : “Analisi costi-benefici non è perfetta - ma conti meglio di ideologie” : L’analisi costi-benefici “è certamente manipolabile, ma molto meno di altri strumenti”. “Noi riteniamo comunque che fare i conti, con tutti i difetti che possono avere, è meglio di agire per ideologia“. Il professore Marco Guido Ponti in audizione alla commissione Trasporti della Camera presenta il documento redatto dal gruppo di lavoro che ha diretto sul Tav Torino-Lione. L’analisi è stata pubblicata martedì ...

