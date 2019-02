Roma | torna ‘Co Ro – voci Comiche Romane’ il 22 febbraio al WeGil con il LiveShow di

Da 7 a 10 marzo torna 'Roma Motodays' : Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road, oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno ...

Roma : volevano ricostruire ‘casetta’ per tornare a spacciare - 2 pusher arrestati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato due pusher, un cittadino romeno di 25 anni e un cittadino albanese di 29 anni, sorpresi, in via Corinaldo, nell’atto di cedere 2 g di cocaina, in concorso tra loro, a quattro giovani acquirenti che sono stati identificati e che verranno segnalati alla Prefettura. I due sono stati fermati proprio nel punto in cui era stata realizzata una ...

Simone Cristicchi - 'innamorato' dei Castelli Romani : torna sul palcoscenico a Milano : Il noto cantautore romano Simone Cristicchi, oltre ad essere noto per i suoi brani musicali, è famoso anche per il suo amore verso i Castelli Romani. Il cantante romano, infatti, vive da ben dieci anni con sua moglie e i suoi due figli ad Ariccia, paese appunto dei Castelli e in un’intervista con a la Repubblica dichiara che non sceglierebbe mai di tornare a vivere a Roma, poiché la vita in città è schiacciante. Il cantautore, inoltre, dopo ...

Suburra 2 - dal 22 febbraio su Netflix torna la Roma malfamata (VIDEO) : Dopo i numeri importanti arrivati nella primissima stagione per la serie Tv Suburra è tempo della tanto attesa seconda, al via su Netflix dal 22 febbraio. Racconto degli antefatti del film omonimo del 2015 di Stefano Sollima, a sua volta tratto dal Romanzo del 2013 scritto dalla coppia De Cataldo - Bonini, in tutte queste sue forme artistiche (libro, film, fiction) il titolo prende nome dall’esteso quartiere dell'antica Roma che dal colle ...

Roma - torna Under dopo un mese di stop : sarà convocato con il Frosinone : L'emergenza nell'attacco giallorosso sta per terminare: Eusebio Di Francesco, costretto a schierare Zaniolo esterno a destra contro Porto e Bologna, ha finalmente ritrovato Cengiz Under. Il turco ...

Romano Fenati è tornato : in pista a Jerez nella prima giornata di test di Moto3 : Una vera e propria rivoluzione, con cui dovranno confrontarsi anche i neo arrivati in Moto2, come il campione del Mondo Moto3 Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Bastianini, Bezzecchi e Nicolò ...

Roma-Bologna 0-0 La Diretta Torna Olsen - Nzonzi e Kluivert dal 1' : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Il trionfo e l’oblio. Torna a Roma “Anna Bolena” : Nel dicembre 1830, quando presentò al Teatro Carcano di Milano l’Anna Bolena, Donizetti aveva solo 33 anni. Era un bell’uomo aitante, occhi scuri, capelli folti, i favoriti che gli incorniciavano il volto. “Un giovane alto, freddo e sprovvisto di talento”, avrebbe detto Stendhal, ancora troppo infat

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...

L'ambasciatore francese torna a Roma e invita Mattarella da Macron : Roma - È durato poco più di una settimana il ritiro delL'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, rientrato oggi a Roma dopo l'annuncio dato poche ore prima dalla ministra per gli Affari ...

Di Maio - frena su intesa con Gilet Gialli : 'No a chi è per le armi'. Ambasciatore francese torna a Roma : 'Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata o guerra civile' ha detto il capo politico M5S. Il riferimento è alle dichiarazioni rese da Chalençon, lo stesso che insieme a Di Battista avevano ...

L'ambasciatore francese torna a Roma. E Mattarella accetta l'invito di Macron : torna a Roma L'ambasciatore di Francia. La crisi diplomatica, aperta dall'incontro di Di Maio con i gilet gialli, si chiude al Quirinale. Mattarella riceve il diplomatico di Parigi e accetta...

Europee - Di Maio frena sui gilet gialli e presenta 4 partner per il voto. A Roma torna l'ambasciatore francese : Roma - Tra frenate e accelerazioni, Luigi Di Maio prepara le alleanze per le Europee. Innanzitutto prendendo le distanze da Christophe Chalencon, il controverso esponente dei gilet gialli francesi che ...

E' tornato a Roma l'ambasciatore francese Christian Masset - Di Maio : 'Chiederò un incontro' : E' dunque tornato a Roma Christian Masset: sbarcato all' aeroporto di Fiumicino alle 15,30, è rientrato a palazzo Farnese dopo le polemiche tra Italia e Francia sulla vicenda dei gilet gialli. "...