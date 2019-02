Paola Taverna contro i dissidenti M5s | Piccola pletora di miserabili

Screening neonatale mostrato a Bruxelles da Paola Taverna ecco il modello italiano in UE : Paola Taverna mostra a Bruxelles il modello italiano per lo Screening neonatale Bruxelles – Un unico test per salvare tante piccole vite. È questo lo Screening neonatale esteso, che in Italia è entrato a far parte dei Lea (livelli essenziali di assistenza), ed è quindi oggi obbligatorio e gratuito, grazie alla prima legge del Movimento 5 Stelle approvata in Parlamento dopo una lunga battaglia di Paola Taverna. La legge è stata ...