La vita senza dimora di un uomo a Comiso

Cosenza : a Civita una veglia di preghiera per le vittime del Raganello : A sei mesi dalla tragedia in cui morirono dieci persone, nove escursionisti e una guida, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, la comunità di Civita si è unita in un momento di preghiera e di riflessione. Ieri sera, alle 20:30, nella chiesa madre del centro italo albanese “Santa Maria Assunta” si è svolta una veglia di preghiera per le vittime della tragedia del 20 agosto scorso. E’ stata una cerimonia che ha visto la ...

Camorra : Michielli (Federalberghi Veneto) - 'la sua presenza non è una novità' (2) : (AdnKronos) - In ogni caso, Michielli si dice sollevato dai risultati dell'indagine della Dda di Venezia: "Come cittadino mi sento salvaguardato dal sapere che le forze dell'ordine riescono ad incidere decisamente in situazioni come quella emersa dall'indagine: 55 arresti danno un chiaro segno di qu

Camorra : Michielli (Federalberghi Veneto) - 'la sua presenza non è una novità' : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - "Purtroppo, non è una novità la presenza di organizzazioni mafiose, ed in particolare della Camorra, sulla costa veneta: quarant'anni fa vi fu il primo rapimento di un imprenditore, Marco Pasti avvenuto proprio ad Eraclea nel 1980, e le indagini portarono in direzione

Padova - giovane atleta di 16 anni ritrovato senza vita nel suo letto : forse morte naturale : Oggi, mercoledì 20 febbraio, a Padova, un ragazzo di 16 anni, David Cittarella, giovane atleta del settore giovanile delle Fiamme Oro e promessa del giavellotto azzurro è stato ritrovato senza vita nel suo letto. A fare la terribile scoperta è stato suo padre, allarmato poiché il ragazzo non si era ancora alzato per andare a scuola. Il giovane frequentava, infatti, l’Istituto Tecnico Marconi di Padova. Sul posto sono intervenuti immediatamente i ...

Pensionato milanese trovato senza vita in Kenya : a ucciderlo un ippopotamo : È stato ritrovato domenica, in Kenya, il cadavere di Renato Bettini, un milanese di 65 anni, in pensione, ucciso da un ippopotamo. Anche quando camminava, aveva un passo veloce e, a piedi, andava ovunque, ecco perché, spesso e volentieri, secondo le testimonianze degli abitanti del posto, l'uomo si allontanava di qualche chilometro da Malindi, in Kenya, per andare a correre vicino al fiume Sabaki....Continua a leggere

Volley - Superlega : Civitanova travolge Modena. Perugia senza problemi : ROMA - Non c'è storia nel big match della 21esima giornata di Superlega tra Civitanova e Modena. La Lube domina dall'inizio alla fine, trascinata dal solito duo Sokolov-Hidalgo, protagonisti ...

Tragedia a Casatenovo : anziano rinvenuto senza vita in un campo : Tragedia a Casatenovo: nel pomeriggio di sabato 16 febbraio un uomo di 68 anni è stato ritrovato senza vita in un campo, nella frazione Galgiana, in Via Bellini. Con ogni probabilità sarebbe stato un ...

Brexit : Conte sente May - evitare recesso senza accordo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) e delle ultime iniziative britanniche sulle quali la Premier britannica ha fornito un utile aggiornamento. Il Presidente Conte ha confermato l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'Ue avvenga nei termini ...

Vaccino italiano contro l’Aids abbatte il 90% del virus latente : aperta la strada a un futuro senza farmaci a vita : Il Vaccino Tat consente il controllo dell’infezione senza ricorrere alla terapia farmacologica perché riduce del 90% il virus latente inattaccabile dalle medicine

