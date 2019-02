Diserbante al glifosato aumenta i rischi di linfoma del 41% | lo studio

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Uno dei diserbanti piu’ usati al mondo, il– gia’ al centro di centinaia di cause per presunti danni alla salute – aumenterebbe idi sviluppare ilnon-Hodgkin del 41%. Il dato emerge da una nuova ricerca condotta alla ‘University of Washington’ sui precedenti studi in materia.“Tutte le meta-analisi realizzate sino ad oggi, inclusa la nostra, hanno raggiunto la stessa conclusione: l’esposizione ad erbicidi a base di(GBHs) e’ associata ad una crescita deidi questo cancro del sistema immunitario”, si legge nel rapporto.Pubblicato sul journal ‘Mutation Research’, loinclude anche l’indagine piu’ recente, del 2018, su 54.000 persone che usano erbicidi per lavoro. Lianne Sheppard, professore di bio-statistica e salute ambientale, una delle autrici del ...