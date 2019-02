Alzheimer : alimentazione Bilanciata e attività fisica per gli ospiti di “Casa Alzal” e “Teneramente cafè” : L’Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus di Lamezia Terme propone un nuovo progetto: “alimentazione e attività fisica una INTESA vincente” rivolto agli ospiti di Casa Alzal e del Teneramente cafè che si svolge presso il Chiostro Caffè letterario di Lamezia Terme. Il progetto rappresenta un nuovo percorso assistenziale a sostegno di persone con patologie neurodegenerative del nostro territorio. La sana e corretta alimentazione, ...

Oroscopo del giorno 22 febbraio : benissimo sentimenti e lavoro per Bilancia e Capricorno : L'Oroscopo del giorno 22 febbraio 2019 porta in primo piano la nuova classifica stelline completa e le previsioni relative alla seconda sestina zodiacale. A tenere banco sarà l'Astrologia applicata ai settori della vita incentrati sull'amore e sul lavoro. Allora, curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se a tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo volentieri un piccolo ...

Giappone - Bilancia commerciale in deficit a gennaio : La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit anche nel mese di gennaio , con i dati sull'export in forte calo sulle tensioni commerciali con gli Stati Uniti d'America . Secondo il Ministero ...

Oroscopo marzo - previsioni Bilancia : sfide sia sul lavoro che in amore : Il mese di marzo per voi della Bilancia potrebbe essere un mese all'insegna dell'ansia, della pressione e di vari quesiti che invece di trovare risposta si affolleranno nella vostra mente sempre di più. Che siano sul lavoro o sull'amore, le domande potrebbero risucchiare la vostra energia e la vostra positività e ciò che dovrete fare è prendere un bel respiro e non farvi troppi problemi sul futuro. Semplicemente vivete alla giornata, per il ...

Oroscopo 21 febbraio : Gemelli sottotono - Bilancia grintosa - Vergine cauta : Il penultimo giovedì di febbraio sarà piuttosto travagliato sia per la Vergine che per il Sagittario. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali del 21 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: non tutti i nati sotto il vostro segno zodiacale sembrano essere tranquilli in questo periodo. Potreste dover rendere conto di alcune vostre decisioni ad una persona. Qualcuno è ancora molto indeciso sul futuro e vorrebbe schiarirsi le ...

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : male la Bilancia - Pesci fortunato : L'ultima settimana di febbraio permetterà al Sagittario di ritrovare la serenità in amore e anche la Vergine tornerà a godersi un po' di relax. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: per il vostro segno zodiacale questa settimana sarà al top. A partire da martedì 26 febbraio, sia Venere che Mercurio saranno in congiunzione e ciò potrebbe portare delle belle ...

ESG - 5 modi per Bilanciare i profitti con un impatto positivo sull'umanità : La regione ospita già il 28,5% dei 2.754 miliardari di tutto il mondo " percentuale maggiore di quella del Nord America . Lo spostamento della ricchezza globale verso l'Asia sta creano nuovi mercati ...

Oroscopo 24 febbraio : Bilancia brusco - Capricorno rilassato - Toro audace : Questa domenica porterà rinnovamento, speranza, amore e carica. In particolare, per il Capricorno sembrerà tutto molto più naturale e la situazione sarà decisamente più rilassata. Giornata davvero piccante per il Toro, colma di interessi per Cancro e molto redditizia per Acquario e Pesci. ...Continua a leggere

Oroscopo del giorno 19 febbraio con classifica : martedì perfetto per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 19 febbraio 2019 annuncia l'arrivo della Luna nel segno della Vergine. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle il secondo giorno della settimana? A tal proposito pronte da consultare, le previsioni astrali sull'amore e sul lavoro riguardanti la seconda tranche dello zodiaco. Dunque sotto analisi da parte dell'Astrologia esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, in questo ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 18 febbraio 2019 : previsioni Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo Paolo Fox oggi - domenica 17 febbraio 2019 : previsioni Leone - Vergine - Bilancia e Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo 18 febbraio : Bilancia severa - lieve calo per Vergine - Scorpione sereno : Una nuova settimana inizierà a breve e l'Oroscopo di lunedì 18 febbraio prevede una giornata di recupero per Gemelli e Scorpione. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: quella del 18 febbraio sarà una giornata molto movimentata. In ambito lavorativo sorgeranno delle complicazioni che vi costringeranno a prendere delle decisioni e di conseguenza a rinunciare a qualcosa. Vi state ...

Soleil e Jeremias sulla Isla Bonita si sBilanciano : le ultime parole : Isola dei famosi, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez raggiungono la Isla Bonita Finalmente Soleil e Jeremias all’Isola dei famosi sono riusciti ad arrivare sulla Isla Bonita. Anche in questa edizione, al leader, che quest’anno si chiama Pirata, può portare un compagno a trascorrere una notte su un’isola con alcuni confort. Non moltissimi, ma importantissimi. Per […] L'articolo Soleil e Jeremias sulla Isla Bonita si ...

Spagna - socialisti e Podemos indietro nei sondaggi. L’ultradestra di Vox in crescita. Ciudadanos ago della Bilancia : La piazza che il 10 febbraio a Madrid chiedeva elezioni anticipate ha ottenuto ciò che voleva. Il 28 aprile la Spagna torna al voto e gli stessi organizzatori di quella manifestazione, il Partito Popolare, Ciudadanos e i populisti filo-franchisti di Vox, potrebbero essere i prossimi a sedersi ai banchi del governo. Secondo gli ultimi sondaggi, l’attuale esecutivo socialista formato da Psoe e Podemos riuscirebbe a racimolare meno del 40% dei ...