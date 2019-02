Bernini FI contro i Cinque Stelle | ‘Nomina di Tridico all’Inps come Dracula all’Avis’

Bernini contro il governo : 'tolgono denaro a pensionati per darlo ai nullafacenti' : Con un post sul suo blog personale, la presidente dei senatori di Forza Italia, la professoressa bolognese Anna Maria Bernini , ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio 2019 in attesa della sua definitiva attuazione da parte del governo gialloverde. Bernini : 'Narrazione di Conte scollegata dalla realtà' A questo proposito, l'ex ministro delle politiche europee ha criticato le ultime dichiarazioni a ...

Bernini contro il governo : 'Voi non siete solo ridicoli e dilettanti - siete pericolosi' : Intervenuta ieri sera al Senato, la presidente dei senatori di Forza Italia, la docente universitaria Anna Maria Bernini, ha attaccato duramente l'attuale maggioranza governativa, diretta dall'asse M5S-Lega, in merito ai contenuti della manovra finanziaria. Rivolgendosi alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, l'ex ministro delle Politiche europee ha esordito dichiarando: ''Signor presidente, siamo sconcertati. Non siamo costernati, ma ...