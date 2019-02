Trine 2 | Complete Story è ora disponibile per Nintendo Switch

eurogamer

: RT @NintendoHall: Trine 2: Complete Story, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: Trine 2: Complete Story, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - NintendoHall : RT @NintendoHall: Trine 2: Complete Story, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - Tails148 : RT @NintendoHall: Trine 2: Complete Story, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Come segnala Gamingbolt,2:è oraper, il platform puzzle di Frozenbyte, acclamato dalla critica, sbarca sulla console ibrida via eShop.Ci sono tre eroi da scegliere: Amadeus (Mago), Pontius (Knight) e Zoya (Thief). Ognuno ha le proprie caratteristiche per progredire, ma giocare con gli amici è il vero punto forte, in quanto tutti e tre gli eroi possono combinare perfettamente le loro abilità.2:include contenuti aggiuntivi come il livello Dwarven Caverns e l'espansione Goblin Menace. Il gioco èanche per PC, Xbox 360, PS3, Wii U e PS4. Frozenbyte sta anche lavorando a un nuovo titolo della serie,4: The Nightmare Prince, in uscita quest'anno su PS4, Xbox One, PC eLeggi altro...