Tappe bruciate e aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8 dal 20 febbraio in

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Arrivano le novità più attese oggi 20per gli utenti che sono ancora legati ad unS8, considerando il fatto che è stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'Pie. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, la notizia vale per i modelli non brandizzati in commercio in Germania, ma è chiaro che nel giro di pochi giorni ci sarà la piena diffusione del pacchetto software nel resto d'Europa. Facciamo chiarezza e analizziamo le prime informazioni trapelate sul rollout.A distanza di poche ore dall'arrivo di una nuova patch in Italia, come avrete notato dall'articolo che abbiamo pubblicato nella giornata di ieri, ora tocca concentrarsi sullo step successivo per l'evoluzione software dello stessoS8. Alcuni dettagli a tal proposito sono giunti direttamente da SamMobile, il cui post alimenta alcune ...