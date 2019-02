Scrive all' arbitro su Facebook | la squalifica aumenta

Cagliari. La Biblioteca Tuveri ospita dal suono alla sillaba : Scrivere in forma di haiku : “Dal suono alla sillaba: scrivere in forma di haiku”. E’ il titolo del laboratorio che sarà ospitato giovedì 28 febbraio

CasaPound - Mef Scrive alla Raggi : 'Sgomberate l'immobile'. Ma per la Prefettura non è una priorità : Così Simone Di Stefano , leader di CasaPound, commenta la lettera inviata dal ministero dell'Economia. 'La sede di CasaPound rimarrà nel palazzo di via Napoleone III e lo stabile non sarà sgomberato ...

Tsitsipas versione playboy - il messaggio alle fan : “fidanzate? Per ora non ho tempo - ma Scrivetemi su Instagram” : Stefanos Tsitsipas lancia un chiaro messaggio a fan e spasimanti: per ora niente fidanzate, ma per eventuali ‘candidature’ c’è la chat Instagram Stefanos Tsitsipas è uno dei tennisti più in voga del momento. Il giovane talento greco non attira l’attenzione su di sé solo per il suo grande talento, ma anche per la sua bellezza. La sua lunga chioma castana, i suoi tratti mediterranei e il suo fisico scultoreo lo hanno fatto balzare in poco ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso torna su IG e Scrive alla Langella 'Vorrei parlarti' : La scelta di Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso durante la prima puntata serale di Uomini e Donne ha lasciato di sasso tutti i telespettatori che venerdì sera hanno seguito il prime time. A distanza di giorni, è stato il modello veneto a tornare attivo sui social e spiegare quello che è successo: con molto rammarico, il 30enne ha quasi puntato il dito contro le regole del programma che non gli avrebbero permesso di parlare con ...

Allarme bomba a scuola - la bimba si Scrive sul braccio : "Mamma e papà - vi voglio bene" : "Anche se fossi morta, avreste saputo che vi voglio bene", questo il pensiero di una bambina americana di sette anni, originaria del Delaware. Un pensiero scritto sul braccino, mentre nella sua scuola scattava un Allarme bomba. Lo riporta Usa Today.La storia stata raccontata da Shelley Harrison Reed, la mamma di Vanessa (questo il nome della bambina), in un post su Facebook. "Credevo fosse un giorno qualunque, fino a quando i miei figli sono ...

L'urlo della Valle d'Aosta spinge Pellegrino e De Fabiani a riScrivere la storia del fondo azzurro : Il vichingo ha preferito preparare a casa i campionati del Mondo di Seefeld , Austria, che iniziano tra una manciata di giorni, Pellegrino l'ha fatto divorando l'energia del pubblico di casa. '...

Altro che All Star Game : l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia - Scrive il NYT : Altro che All-Star Game, l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia di basket e creare una Coppa Americana nel mezzo della stagione. La proposta arriva dal New York Times in un articolo scritto da Zach Messitte e pubblicato nell'edizione di sabato. "Mentre noi celebriamo l'All Star Game - scrive Messitte, presidente del Ripon College nel Wisconsin e associato alla John Hopkins School di Bologna - in Italia vivono l'adrenalina già a febbraio. Le ...

Nick Cave Scrive a un ragazzino di 10 anni : "Ascoltare la musica dei Bad Seeds alla tua età è come avere un potere segreto" : È un potere selvaggio che può essere di valore indicibile per il mondo. Il tuo nome, Ptolemy, è il nome di un guerriero. Un ragazzo pieno di ispirazione con il nome di un guerriero! Il mondo ti sta ...

La Roma Scrive all’Uefa : “Tutti rispettino il FPF” : Una lettera per chiedere spiegazioni, alla luce delle operazioni messe in piedi da altre società. È questo il contenuto del messaggio che la Roma avrebbe inviato all’Uefa sul tema Fair Play Finanziario. Come riportato da Il Romanista e da il Tempo, infatti, la società giallorossa avrebbe voluto chiedere spiegazioni direttamente all’Uefa, chiedendo che tutti rispettino […] L'articolo La Roma scrive all’Uefa: “Tutti ...

Bagarre alla Camera - il Pd lascia l’Aula e Fico sbotta : «Arrivederci». Poi si scusa (e Scrive ai questori) : Scontro durante il dibattito sulla riforma del referendum. A scatenare le proteste dell’opposizione il deputato Cinque Stelle D’Ambrosio che ha mimato le manette e la decisione del presidente Fico di non sospendere la seduta

Venezuela - Guaidò Scrive all'Italia : 'Sconcertato da vostra posizione' : L'Italia è uno dei pochi Paesi che non ha ancora riconosciuto il percorso compiuto da 59 Paesi nel mondo e dal Parlamento europeo, che hanno riconosciuto l'Assemblea nazionale e quindi la mia persona ...

Trasporti pubblici a Modica - Abbate Scrive all'Ast : Il sindaco di Modica, Abbate, interviene sui troppi problemi che riguardano il trasporto pubblico in città. Mezzi vetusti e servizi inefficienti

Il Pd Scrive una lettera d'amore alla Francia e la Meloni commenta : 'Traditori' : Ai microfoni di un intervento rilasciato a 'Europe 1' il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, ha tenuto ad evidenziare che le dichiarazioni satiriche e critiche rilasciate dal Governo Lega-M5S, soprattutto a margine del 'neocolonialismo valutario' della Francia in Libia, non hanno evitato al Bel Paese di entrare in recessione. Lo stesso portavoce ha precisato che le minacce dell'escalation nei rapporti di alleanza tra l'Italia e la ...