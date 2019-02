Procura chiede archiviazione Conte | Di Maio | Toninelli

Diciotti - la Procura chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Come per Salvini, anche per Conte, Di Maio e Toninelli la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul "caso Diciotti". I tre esponenti del governo, iscritti nel registro degli indagati la scorsa settimana, sono ora nelle mani del Tribunale dei ministri che dovrà decidere se chiudere tutto in un cassetto oppure procedere comunque nei confronti degli indagati.Non sono state ancora rese note le motivazioni che hanno spinto il procurato ...

Mezza tonnellata di marijuana nel porto di Frigole : la Procura chiede tre condanne : Il gup Sergio Tosi ha accolto l'istanza di patteggiamento per un cittadino di origini albanesi. La sentenza è prevista per il 12 marzo.

Sei richiedenti asilo lavoreranno alla Procura di Agrigento : è quella che ha accusato Salvini : I sei richiedenti asilo lavoreranno negli uffici giudiziari e si occuperanno dello smistamento di faldoni e documenti.Continua a leggere

Strage di Viareggio - Procura chiede 15 anni e 6 mesi per Moretti : Dopo quasi 10 anni dall'incidente ferroviario a Viareggio in cui morirono 32 persone, la Procura generale di Firenze, nel corso del processo d'appello, ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per l'ex a.d. Fs Mauro Moretti. Chiesti inoltre 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano ex ad Trenitalia. Le richieste della Procura considerano 6 mesi di riduzione per la prescrizione di alcuni ...

Strage di Viareggio - Procura chiede 15 anni e 6 mesi per Moretti : Firenze, 11 feb., askanews, - Dopo quasi 10 anni dall'incidente ferroviario a Viareggio in cui morirono 32 persone, la procura generale di Firenze, nel corso del processo d'appello, ha chiesto 15 anni ...

Bari - padre soffocò la figlia di 3 mesi : la Procura chiede l'ergastolo e di indagare su assistenti sociali e psicologa : La piccola fu uccisa mentre dormiva: era tornata a casa dopo aver trascorso 67 giorni in ospedale per le crisi respiratorie causate, secondo l'accusa, sempre dal padre. Le relazioni dei professionisti convinsero i giudici a non mandare la neonata in comunità