Processo Montante resta a Caltanissetta

Montante - il Processo sospeso in attesa che Cassazione decida sulla remissione : Il processo ad Antonello Montante è stato sospeso. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari, Graziella Luparello, in attesa che la corte di Cassazione si esprima sulla richiesta di remissione presentata nei giorni scorsi dai legali dell’ex Presidente di Confindustria Sicilia, in carcere per corruzione. La decisione della Suprema corte è attesa per il 19 febbraio. Sospesi anche i termini di custodia cautelare. La prossima udienza del ...