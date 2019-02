Pini salva Ferrarini e cresce ancora

Valle d'Aosta - scialPinisti travolti da valanga : un morto e 2 salvati - : La neve si è staccata intorno alle 13.45 sotto la Punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre. Oltre alla vittima, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato due persone illese

Valle d’Aosta - scialPinisti travolti da valanga : un morto e 2 salvati : Valle d’Aosta, scialpinisti travolti da valanga: un morto e 2 salvati La neve si è staccata intorno alle 13.45 sotto la Punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre. Oltre alla vittima, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato due persone illese Parole chiave: ...

Incendi in Valtellina : salvati due alPinisti : Il forte vento continua ad alimentare gli Incendi in Valchiavenna. Dal Comune di Samolaco (Sondrio) ora l’emergenza è anche a San Giacomo Filippo, nella zona del santuario della Madonna di Gallivaggio. Impegnati dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del i’Fuoco del distaccamento di Mese con i volontari di Campodolcino e i volontari della Protezione Civile per spegnere le fiamme in Val d’Avero sopra l’abitato di Lirone, in ...

Montagna : alPinista cade in dirupo in Valtellina - salvato : Un alpinista è stato salvato nella notte dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e dai militari del Sagf della Guardia di Finanza: il 56enne era precipitato in un dirupo nella zona del ghiacciaio dei Forni, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio), e si trovava in uno stato di ipotermia. Si era avventurato in Montagna per un’escursione con le ciaspole e non era più rientrato, facendo scattare ...

