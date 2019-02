Mercedes-Benz - Svelate le SLC Final Edition e SL Grand Edition

Mercedes-Benz Classe G - I 40 anni dellinarrestabile fuoristrada in 40 immagini - FOTO GALLERY : Sempre uguale a se stessa e sempre in continua evoluzione. Può definirsi così liconica fuoristrada della Mercedes-Benz, prodotta dal 1979 a Graz, in Austria, negli stabilimenti della Magna Steyr. Un progetto, a dire il vero, che affonda le radici addirittura nel 1969, e che festeggia quarantanni dal primo esemplare prodotto (Stronger than time, il claim di questo modello). Realizzata in oltre 300.000 unità (persino a sei ruote o con aria da ...

Mercedes-Benz Classe S - Uno sguardo agli interni della nuova generazione : A distanza di qualche settimana dallultimo avvistamento in Scandinavia della futura generazione della Mercedes-Benz Classe S, i nostri fotografi hanno immortalato nuovamente un prototipo dellammiraglia tedesca durante una fase di messa a punto, fornendoci un inedito sguardo dellabitacolo, che lascia intravedere alcuni elementi caratteristici. Nonostante una versione aggiornata sia stata presentata solamente nel 2017, il salto generazionale ...

Mercedes-Benz - Al via la terza edizione di #MercedesVivaio - a caccia di talenti : Ben 240 neodiplomati e neolaureati tra i 18 e i 26 anni: questo è il target delledizione 2019/2020 di #MercedesVivaio, il progetto della filiale italiana della Casa della Stella per offrire unopportunità formativa e lavorativa ai giovani e, al tempo stesso, individuare tecnici e venditori per soddisfare le necessità della rete di vendita sul territorio. Talento, passione e forte motivazione: questi i requisiti fondamentali per accedere alle ...

Buon compleanno Mercedes-Benz Classe G : ... bloccaggi del differenziale sull'asse anteriore e posteriore di serie, nonché un differenziale centrale bloccabile al 100%, era un riferimento tecnico nel mondo dei fuoristrada. I rinnovati ...

Classe C - l'ammiraglia compatta di Mercedes si rifà il look. Nuovo 1.5 benzina con sistema mild hybrid EQ Boost : La nuova Classe C , berlina e station-wagon, è dotata di fari a Led High Performance, di serie per i modelli cabriolet e coupé e, a partire da Sport per Berlina e Station Wagon,. Per la prima volta ...

Mercedes-Benz è a caccia di giovani di talento : riparte nel 2019 il progetto MercedesVivaio : D'altronde il mondo dell'auto è in continua evoluzione e le esigenze di mobilità richiedono figure professionali in grado di esprimere competenze innovative e sempre più ampie in ogni settore', ha ...

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350 d 4Matic Power - Day 5 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350 d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Mercedes-Benz : cresce l'offerta di Mercedes me con lo streaming musicale di Tidal : Si amplia il ventaglio di servizi, con la possibilità di ordinare equipaggiamenti a richiesta attraverso MBUX e Mercedes me...

Mercedes-Benz - Il restyling della Classe E con nuovi dettagli in vista : Durante alcuni test in Scandinavia è stata nuovamente fotografato un prototipo della Mercedes-Benz Classe E in versione restyling. La berlina è da tempo in sviluppo, ma per la prima volta è possibile osservare nuovi dettagli dei gruppi ottici. La vettura è attesa sul mercato nell'ultima parte dell'anno.I gruppi ottici posteriori definitivi. Il restyling di metà carriera della Classe E rappresenta una importante evoluzione stilistica: per ...

Tesla : la Model 3 sbarca in Europa - sfiderà Bmw - Audi e Mercedes Benz : Oggi Bloomberg riporta la notizia che il gruppo guidato da Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Rdw, l'autorità dei trasporti olandese, alla commercializzazione della Model 3.