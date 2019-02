Juventus | l’aritmia di Khedira preoccupa | i prossimi passi per stabilire i tempi di

sportfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)alle prese col caso, alle prese con un’aritmia atriale che lo terrà lontano dal terreno di gioco per un po’ Lanella serata di ieri ha dato una pessima notizia ai propri tifosi. “Samiè rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico ed eventuale trattamento di una aritmia atriale“. Un fulmine a ciel sereno per i bianconeri, in uno dei momenti più caldi della stagione col doppio confronto con l’Atletico Madrid che incombe. Adesso i tifosi juventini si domandano, quanto tempo dovrà star fuori? In questi casi idi recupero sono più che mai incerti. E’ ormai possibileil rientro da qualsiasi infortunio muscolare, ma col cuore non si scherza, dunquedovrà effettuare nuovi controlli. Lo studio ...