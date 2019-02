: Ultim'ora #Grillo:spostare Salvini su nostri temi - Cyber_Feed : Ultim'ora #Grillo:spostare Salvini su nostri temi - TelevideoRai101 : Grillo:spostare Salvini su nostri temi - assurdistan : @beppe_grillo Per spostare l’Italia in Egitto ci vorrà un po’, ma ce la possiamo fare! -

"Dobbiamo noi influenzaresuiche forse abbiamo un po' tralasciato che sono l'ambiente, l'ecologia, la mobilità e come questa si evolverà tra 10 anni". Così Beppeall'uscita del Tribunale di Roma dove è stato ascoltato come testimone nel processo all'ex consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna, Favia, imputato per diffamazione. "Con Di Maio bisogna aver pazienza -ha aggiunto- ha 32 anni e ministeri impegnativi"."Io sono il garante, ma le scelte politiche se le vedono loro".(Di mercoledì 20 febbraio 2019)