Fedez niente selfie con Obama

ilgiornale

: RT @giovanniproto67: @supermik14 @VodafoneIT @G_Valtolina @corrieremilano @lucarallo @paoloigna1 @EnricoVerga @GiovannaDiTroia @franciungar… - gabrillasarti2 : RT @giovanniproto67: @supermik14 @VodafoneIT @G_Valtolina @corrieremilano @lucarallo @paoloigna1 @EnricoVerga @GiovannaDiTroia @franciungar… - AngeloMiccoli6 : @Fedez Capisco auguroni a tutti voi e quindi niente Tirare avanti - JaneAusten1971 : Non abbiamo mezze misure? O troppo o niente ?? -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Accade anche questo. Chiunque incontravuole fare uncon lui, che siano grandi o piccoli, insomma avere un ricordo insieme al rap. Ma, c"è pure chi uncon lui non lo vuole, o meglio si è rifiutato di farlo: Mr President Barack.Ma andiamo con calma. Oggiera a San Francisco per la presentazione di un nuovo modello di smartphone, e mentre come ogni giorno stava facendo palestra, si è reso conto che vicino a lui c"è.La sua stories su Instagram è davvero molto divertente, perchè, secondo quanto racconta, il primo istinto è stato quello di precipitarsi da lui per chiedere un."Ma -continua - ho tenuto a freno la mia italianità, ed ho aspettato che finisse di correre per poi avvicinarmi mentre faceva pesi". Così, quando il Presidente era sulla panca si è avvicinato e ha chiesto un. Barack lo ha guardato, gli ha sorriso per poi dirgli: ...