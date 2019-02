USA | 16 persone intrappolate in teleferica al SeaWorld di San Diego

In Trentino-Alto Adige 7 persone sono state arrestate con l’accUSA di far parte di un’organizzazione terroristica anarchica : In Trentino-Alto Adige è stata arrestata una presunta cellula di quella che la polizia ha definito «un’organizzazione terroristica di matrice anarchica». La polizia e i carabinieri di Trento hanno fermato sette persone, accusate di essere i responsabili di una serie

USAvano bambini per consegnare e nascondere cocaina - dodici persone in carcere a Napoli : Usavano anche i bambini, minori di 14 anni, per nascondere la cocaina o per consegnarla ai clienti: lo hanno scoperto i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, emessa sui richiesta della Dda di Napoli, a cui viene contestato il reato di traffico di stupefacenti.I provvedimenti sono frutto delle indagini scattate dopo l'omicidio di Mariano Bottari avvenuto a Portici, ...

Maltempo USA - da Boston a Seattle milioni di persone sotto neve e ghiaccio : alberi caduti - incidenti stradali e caos negli aeroporti. Ora toccherà anche alla California [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Silvio Berlusconi accUSA : 'Italiani fuori di testa - mi votano solo cinque/sei persone su 100' : Ospite della trasmissione ''Pomeriggio cinque'' condotta da Barbara D’Urso sulle reti Mediaset, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è soffermato principalmente sulla vittoria elettorale dello schieramento di centrodestra in Abruzzo che ha portato alla presidenza della Regione il senatore romano di Fratelli d’Italia Marco Marsilio. Ma nonostante il boom di voti riportato da tutta la coalizione di centrodestra, pare che Silvio ...

Pesante maltempo negli USA : 100 milioni di persone sotto allerta meteo - neve a New York : Oltre 100 milioni di persone sono sotto allerta meteo negli Stati Uniti. La tempesta ha colpito prima le Hawaii, poi la neve è arrivata a Seattle, e il maltempo ha attraversato il paese sino al nord-est, con neve e ghiaccio a New York, Boston e Philadelphia. In base a quanto si legge sul sito FlightAware sono già stati cancellati oltre 600 voli da e per gli scali newYorkesi Jfk e La Guardia, e in tutto il paese gli aerei rimasti a terra sono ...

In Turchia è stato ordinato l’arresto di 1.112 persone accUSAte di avere legami con il religioso Fethullah Gülen : In Turchia è stato ordinato l’arresto di 1.112 persone sospettate di avere legami con il religioso turco Fethullah Gülen, accusato dal presidente Recep Tayyip Erdogan di avere organizzato il tentato colpo di stato del luglio 2016. La notizia, che non è

USA - tempesta di neve record in Oregon e Washington : centinaia di voli cancellati - migliaia di persone senza elettricità [FOTO] : 1/9 ...

In Nuova Zelanda 3.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a caUSA degli incendi boschivi : Sabato, in Nuova Zelanda, 3.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa degli incendi boschivi nella zona di Wakefield e Pigeon Valley e secondo le autorità altre centinaia di persone dovranno farlo domenica. Gli incendi nei boschi in Nuova Zelanda

Dieci anni fa ha ucciso di botte nostro fratello e ora vuol chiederci scUSA. I soldi non li vogliamo. Meglio darli a chi aiuta persone ... : Nel 2009 un senzatetto venne massacrato in Piazza Dante da un omone per aver difeso una ragazza minorenne che stava importunando. L'assassino è stato condannato a 16 anni ma ora vuole chiedere scusa al fratello e alla sorella della vittima che con ilDolomiti rilanciano per ricordare quanto accadde quella notte .--''Dieci anni fa ha massacrato di botte nostro fratello fino ad ucciderlo. Oggi vuole scriverci una lettera di scuse e per dimostrarci ...

Proroga istanze per persone non autosufficienti a RagUSA : Proroga delle istanze per le persone non autosufficienti a Ragusa. I termini per la presentazione delle istanze Prorogati al 28 febbraio

Legambiente - Pendolaria 2018 - cresce il numero di persone che USAno treni regionali e metropolitane - serve inversione di tendenza del ... : "Nel rapporto presentiamo proposte concrete che consentirebbero di rilanciare le città e l'economia italiana. Ci auguriamo che il governo del cambiamento scelga di percorrere questa strada" conclude ...

Le Storie di Instagram USAte ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola : Il team di Facebook ha reso noto che la metà del miliardo di utenti di Instagram usa quotidianamente le Storie. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola proviene da TuttoAndroid.

Fulmine colpisce gruppo di persone e caUSA 6 morti : Incredibile tragedia causata da un Fulmine in Madagascar. Durante un temporale, una intensa scarica elettrica giunta al suolo ha colpito 6 persone, appartenenti tutte alla stessa famiglia,...

USA - uccide i genitori - la fidanzata e altre due persone : il killer in fuga è un 21enne : Cinque persone sono state uccise in due diverse sparatorie avvenute nelle contee di Ascension e Livingston, in Louisiana. La polizia sta dando la caccia al sospettato, un giovane di ventuno anni. Dakota Theriot avrebbe ucciso i suoi genitori, la sua fidanzata di venti anni e due familiari di quest’ultima.Continua a leggere