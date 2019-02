Uomini e Donne | trono classico | NATALIA e ANDREA vicini al bacio | ma lei…

Spoiler Uomini e donne : Lorenzo avvistato a Roma - altro indizio prima del serale : Archiviata la scelta di Teresa Langella, che tante polemiche sta scatenando tra i fan di Uomini e donne, l'interesse dei telespettatori del Trono Classico è ora rivolto verso Lorenzo Riccardi. Sarà lui, infatti, il protagonista dello speciale serale che Canale 5 trasmetterà il 22 febbraio durante il quale il tronista dovrà prendere la sua decisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Le due ragazze sono riuscite a conquistare il suo interesse ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 febbraio 2019 : Lorenzo Riccardi Approda al Trono Over! : Colpo di scena a Uomini e Donne Over. Tra battibecchi e recriminazioni, compare Lorenzo Riccardi in compagnia del suo Trono! Lite furiosa tra Ida e Riccardo. Paolo Marzotto esce dal programma con Sabrina! La Puntata Uomini e Donne Over continua con le reciproche accuse tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino ha insinuato che la dama siciliana ha montato ad arte un teatrino con il solo scopo di ottenere più follower su ...

Uomini e donne - l'ex tentatore Giuseppe Santamaria difende Dal Corso dalle critiche : La scelta di Teresa Langella è stata resa nota nella puntata speciale di Uomini e donne, ma davvero sarà finita così? Andrea Dal Corso ha rifiutato di presentarsi nel castello medievale per parlare con la tronista delusa, dopo il 'no' che ha contrassegnato la fine del suo perCorso. A distanza di un giorno da tale puntata, che ha scatenato le critiche dei fan del programma, l'ex corteggiatore ha deciso di esprimersi su Instagram per chiarire le ...

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini assente al serale : la risposta di Raffaella Mennoia : Uomini e Donne, Eleonora Rocchini commenta la sua assenza alla scelta di Teresa Langella: la reazione di Raffaella Mennoia Un commento lasciato ieri sui social da Eleonora Rocchini ha attirato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Alcuni di questi, non vedendo lei e il fidanzato Oscar Branzani alla scelta di Teresa Langella, si sono chiesti […] L'articolo Uomini e Donne, Eleonora Rocchini assente al serale: la risposta di Raffaella ...

Uomini e Donne anticipazioni : un ex di Gemma Galgani trova l’amore : anticipazioni Uomini e Donne: una coppia lascia il Trono Over Fuoco e fiamme a Uomini e Donne. La puntata del martedì del programma condotto da Maria De Filippi continuerà a mostrare le peripezie sentimentali delle dame e dei cavalieri del Trono Over. Liti, incomprensioni e bugie saranno gli ingredienti del secondo appuntamento settimanale con il filone senior della trasmissione. Oggi a Uomini e Donne ci sarà spazio però anche per un lieto ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi - Ida Platano furiosa con Guarnieri : 'Ti rovino' : Sono davvero lontani i tempi del falò di Temptation Island durante il quale Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano riconfermato il proprio amore. Dopo la fine del loro rapporto, l'ex coppia è tornata nel parterre del Trono Over di Uomini e donne dove si è spesso resa protagonista di litigi e accuse reciproche. Se lei, per il momento, non sembra avere trovato un cavaliere in grado di interessarla, ben diverso è il caso di Riccardo che da ...

Uomini e donne - Andrea interrompe il silenzio : 'Teresa - voglio vederti' : Un nuovo colpo di scena dopo la scelta di Teresa Langella, andata in onda venerdì scorso in prima serata. Andrea Dal Corso, il corteggiatore scelto dalla tronista napoletana, dopo il “no” alla bella Teresa e gli insulti ricevuti negli ultimi giorni da parte di numerosi utenti sui social, ha parlato tramite il suo profilo Instagram sottolineando la voglia di incontrare la ragazza e chiarire le motivazioni del suo rifiuto. La scelta e il ‘no’ Come ...

Ricordate Gianluca Mastelli? Cacciato da Uomini e Donne - ora è fidanzato con ‘lei’ : Chi segue da anni Uomini e Donne non avrà dimenticato Gianluca Mastelli del Trono Over. Era il 2015 quando Maria De Filippi cacciò il cavaliere dal programma. Ricordate? La padrona di casa lo accusò di sfruttare la trasmissione solo allo scopo di ottenere visibilità e di essersi comportato male con la redazione, quindi lo mise alla porta. Qualche giorno dopo ‘la cacciata’, Gianluca raccontò la sua versione dei fatti. “La De Filippi si è ...

Uomini e Donne. Eleonora e Oscar assenti alla scelta di Teresa: c'entra la lite con Raffaella Mennoia? Parla l'ex corteggiatrice I fan di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non hanno potuto fare a meno di...

Andrea Dal Corso dopo la scelta/ Uomini e Donne : anche la sua ex lo "disintegra" : Andrea Dal Corso rompe il silenzio dopo la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne e le fa una richiesta: 'Voglio dirti tutto guardandoti negli occhi'

Uomini e Donne Teresa e Andrea dopo la scelta - l’amico : “Attenzione a guardare solo…” : Uomini e Donne, news su Andrea e Teresa dopo la scelta: parla Giuseppe Santamaria Continua a far discutere la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il no del corteggiatore Andrea Dal Corso ha mandato su tutte le furie i fan del programma di Maria De Filippi. Ma tra critiche e accuse c’è anche […] L'articolo Uomini e Donne Teresa e Andrea dopo la scelta, l’amico: “Attenzione a guardare solo…” proviene da ...

Uomini e Donne Over : Riccardo Smaschera le Strategie di Ida! : A Uomini e Donne Over Riccardo Guarnieri ha mosso gravi accuse contro la sua ex Ida Platano. Panico in studio e opinionisti shoccati. Ecco le parole di Riccardo contro Ida. Momento di puro shock nella puntata odierna di Uomini e Donne. Ad un certo punto Maria De Filippi chiama a centro studio Riccardo, che si sta frequentando con Roberta. Non passano neanche due minuti che i due vengono subito interrotti da Ida, la quale dichiara come i due ...

Uomini e donne - l'attacco brutale contro Tina Cipollari : 'Sembri il Gabibbo - come ti sei vestita' : Nuovo attacco da parte di Rossella Intellicato contro la storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Dopo averla presa di mira per fare 'la maleducata in tv che prende 5 mila euro al mese ...

Anticipazioni Uomini e donne : Riccardi ospite della puntata di domani del Trono Over : Lorenzo Riccardi ha annunciato la fine del suo percorso nelle puntate pomeridiane dedicate al Trono Classico di Uomini e donne. Venerdì 22 febbraio il tronista sarà il protagonista dello speciale serale, durante il quale renderà noto il nome della sua corteggiatrice preferita tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. E mentre le indiscrezioni rimbalzano nei vari social network, dove la giovane romana gode dei pronostici della vigilia, Lorenzo non ...