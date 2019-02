UAE Tour 2019 | il percorso e le sette tappe ai raggi X Due impegnativi arrivi in salita

oasport

(Di martedì 19 febbraio 2019) Prenderà il via questo fine settimana l’UAE, prima corsa adel calendario Worldper la nuova stagione ciclistica. La prima edizione della corsa, nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai, si aprirà domenica 24 febbrio e si chiuderà sabato 2 marzo per un totale difrazioni per le strade degli Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti più attesi spiccano nomi come Alejandro Valverde (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) e Chris Froome (Team Sky), pronti a darsi battaglia su unparticolarmente interessante. Il prologo sarà affidato ad una breve cronometro a squadre, mentre lepiù significative ai fini della classifica generale dovrebbero essere la terza e la sesta. Due ottime opportunità per i velocisti nella seconda e nell’ultima giornata, con le frazioni centrali (quarta e quinta) più adatte agli attacchi da lontano. Di ...