Leclerc subito un lampo | Barcellona è rosso Ferrari

(Di martedì 19 febbraio 2019) La stagione vera comincera' tra meno di un mese, ma a, nei test con vista sul mondiale, il colore che domina per adesso e'. Quello meno lucido della livrea della nuova SF90, ma certamente brillante in pista: perche' anche nel secondo giorno di prove al Montmelo' le ruote che hanno girato di piu' e con il miglior tempo sono ancora quelle della, e stavolta alla guida c'era Charles. Un battesimo da ricordare per il giovane pilota monegasco, che certo non si e' fatto intimorire dal blasone della Rossa e nelle due sessioni ha macinato 157 giri e chiuso in 1:18.247. Miglior crono di giornata, davanti alla McLaren di Lando Norris, al suo esordio da titolare, e alla Haas di Kevin Magnussen (poi sostituito da Fittipaldi).irpsi e' lanciato sulla monoposto del Cavallino dedicandosi alla simulazione, ma ha anche provato le partenze cosi' come ...