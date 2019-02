Il posto di Salvini

Diciotti - malumori nel M5s per il quesito su Salvini. Consiglieri comunali Torino : “Imbarazzante e mal posto” : Ieri erano stati i primi ad annunciare il loro voto a favore del processo per Matteo Salvini. Oggi sono i più espliciti a manifestare malumore per il quesito scelto dal blog delle Stelle sul voto deò caso Diciotti. “Ridicoli“, “imbarazzante”, “vergognatevi“, sono alcuni dei termini usati dai pentastellati eletti al consiglio comunale del capoluogo piemontese per riferirsi al modo con cui su Rousseau sarà posta ...

Sanremo 2019 - Salvini si scusa per il secondo posto di Ultimo : "Segato per colpa mia" : Matteo Salvini si sente in qualche modo responsabile per il secondo posto di Ultimo al 69esimo Festival di Sanremo. Il ministro dell'Interno non ha mai nascosto il suo tifo per il brano del cantante romano, tanto da commentare la vittoria di Mahmood con un certo disappunto: "Mahmood... mah... io avr

Roberto Fico dice che al posto di Salvini si farebbe processare : «Io pregherei la camera mia di appartenenza di dare l’autorizzazione alla magistratura senza se e senza ma»

La Sea Watch sbarca a Catania - migranti in festa <br> Nuovo esposto contro Salvini : ...

Sea Watch - parte da Torino esposto di Legal team contro Salvini : "Dovere dell'Italia soccorrere i naufraghi" : Presentato alla procura di Siracusa con l'associazione "Lasciateci entrare": "Le convenzioni internazionali vincolano anche il nostro Paese a soccorrerli e sbarcarli al più presto in un porto sicuro"

Sea Watch - un esposto contro Salvini : 11.14 L'associazione "Lasciateci Entrare" e un gruppo di avvocati dell'associazione Legal Team Italia hanno presentato alla Procura di Siracusa un esposto contro il ministro dell'Interno, Salvini. Ai Pm si chiede di valutare, a carico del titolare del Viminale, ipotesi di reato che vanno dall'attentato alla Costituzione alla tortura, passando per abuso in atti di ufficio, sequestro di persona e violenza privata.

Salvini e il processo per la Diciotti - Di Battista : «Al suo posto Di Maio avrebbe rinunciato all'immunità» : «Vorrei far notare che qualora fosse successo a Di Maio, avrebbe rinunciato all'immunità. Salvini aveva detto `Processatemi´ , quindi ha cambiato versione ». Lo ha affermato l'esponente del M5S ...

Migranti : 'Valutare se Salvini è responsabile di sequestro' - ecco esposto Procura del Pd : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Chiediamo alla Signoria vostra di volere procedere ad accertamenti urgenti per valutare se la procedura posta in essere dalle autorità italiane sia legittima e in linea con la normativa nazionale, comunitaria e internazionale, o se la condotta del ministro dell'Intern

Sea Watch - Salvini e Toninelli : ok sbarco migranti se poi in Olanda o Germania - Esposto del Pd contro il governo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini apre a una soluzione per la Sea Watch , la nave Ong bloccata al largo di Siracusa con a bordo 47 migranti e 22 membri dell'equipaggio. "sbarco degli immigrati? -...

I social difendono Salvini : l'hashtag "non mollare" è al primo posto su Twitter : ' #SalviniNonMollare primo nelle tendenze Twitter italiane e trend mondiale. Grazie per questo incredibile segnale di affetto, per me conta molto: Insieme siamo più forti di qualsiasi minaccia. Io non ...

Corazziere nero accoglie Salvini al Quirinale/ 'Il personaggio giusto al posto giusto' : Corazziere nero accoglie Salvini al Quirinale/ "Il personaggio giusto al posto giusto". Il web ironizza sul siparietto avvenuto al Colle

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere