Al Museo della Scienza arrivano i mostri di Theo Jansen | sulle orme di Leonardo

Ritratti d'artista che diventano opere da Museo : in mostra le fotografie della collezione Würth : Andy Warhol e Basquiat con i guantoni da boxe. Keith Haring che guarda in camera. Marc Chagall che accarezza un suo dipinto. Sono solo alcuni dei Ritratti d'artista della collezione Würth, ...

SALA DELL'ARENGO - Giovedì 14 febbraio alle 17 in Municipio. In collaborazione con il Museo del Risorgimento e della Resistenza : Presentazione del libro 'Piero Bottoni. Architettura e design a Milano. Storia di Casa Finzi' 12-02-2019 / Giorno per giorno Giovedì 14 febbraio 2019 alle 17, nella SALA DELL'ARENGO della residenza ...

Nardò - Lecce - - IL Museo della PREISTORIA "CELEBRA" IL DARWIN DAY : ... nato il 12 febbraio 1809, , ricorda il padre DELLA teoria dell'evoluzione per selezione naturale e che rappresenta un'ottima occasione per parlare di scienza e progresso grazie a eventi di ...

Le Meraviglie della Campania Felix : visita guidata gratuita al Museo Campano di Capua domenica 24 per la Giornata Internazionale della Guida ... : Ci sarà anche il Museo Provinciale Campano di Capua tra i protagonisti delle visite organizzate ogni anno per la Giornata Internazionale della Guida Turistica, celebrata in tutto il mondo il 21 febbraio coinvolgendo i professionisti regolarmente abilitati all'attività di Guida Turistica che, in occasione di questa ricorrenza, si offrono di accompagnare gratuitamente visitatori e ...

Milano restaura il Museo della scienza e della tecnica dedicato a Leonardo da Vinci : Palazzo Marino ha disposto lavori di restauro, rinforzo e riqualificazione del Museo della scienza e della Tecnologia. Il Comune di

Incontro a Palazzo degli Elefanti a Catania - per realizzare il Museo della Città : L’assessore agli eventi culturali del Comune di Catania, Barbara Mirabella, dando seguito a quanto pubblicamente dichiarato nelle scorse settimane, continua a

Rosalba Carriera - Attualità di Salinas - quale Museo? Eventi di 'arti varie' o bene comune della civiltà ? : ...di "proprietà della civiltà" al disopra della privatizzazione Era L'estate del 2016 e il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo spalancava i battenti alla città e al mondo, dopo ...

Giornata della Memoria - il direttore del Museo di Auschwitz : le parole dell’odio anche oggi “frastornano le coscienze” : “In principio era il verbo, ma quando il verbo si e’ trovato fra gli uomini e’ emerso che puo’ anche distruggere. La segregazione non e’ la stessa cosa della scelta, il numero non e’ la stessa cosa del nome, la baracca non e’ l’edificio, la rampa non si traduce solo con binario“: queste le parole del direttore del Museo del campo di sterminio Auschwitz, Piotr Cywinski, pronunciate oggi in ...

Stoccarda - il Museo Mercedes offre l'ingresso gratis agli 'avversari' della Porsche : Uno dei motivi principali per cui molti visitatori da tutto il mondo vengono nella nostra città per visitare entrambe le istituzioni', aggiunge Boucke. La partnership fra i due musei è attiva già da ...

Dalle Mura Urbiche al Museo della Cartapesta : tutto chiuso la domenica. Le proteste dei visitatori : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

CHERASCO/ Sabato alle 16 lo spettacolo del prestigiamatto Alan al Museo della magia : spettacolo: ore 16,15 In caso di molte prenotazioni si faranno 2 spettacoli: ore 15,15 e ore 16,30. Chiusura museo: ore 18,30. A tutti i bambini verrà offerto un omaggio magico Sabato 26 ore 14,30 ...