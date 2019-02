13enne morta | inchiesta omicidio colposo

Cogne - incidente sugli sci : è morta una 13enne : Un'altra tragedia sulle piste da sci: oggi, a Cogne , sulla pista di sci alpino, una ragazzina francese di 13 anni è stata trovata morta accanto a un tracciato in una zona particolarmente impervia. È successo nel pomeriggio, verso le 16, sopra Sylvenoire, e la 13enne è stata raggiunta da un elicottero con a bordo i tecnici del soccorso alpino valdostano e da un medico del 118.Il medico, purtroppo, ha solo potuto constatare la morte della ...

Incidente sugli sci in Valle d'Aosta - morta una 13enne francese : Roma, 18 feb., askanews, - Una bambina francese di 13 anni è morta mentre sciava in un tratto impervio della pista di sci alpino di Cogne, Aosta,. La giovane è stata trovata non cosciente a bordo ...