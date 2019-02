Torino | Lukic | ' Con più lucidità nel finale a Napoli avremmo vinto'

Lukic a rischio - Roma- Torino con Rincon unico centrocampista : Torna l'emergenza in casa Toro. L'allarme l'ha fatto suonare Sasa Lukic , che si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra ed è in forte dubbio per Roma. Sarebbe un guaio per Walter ...

Torino - infortunio Lukic : adesso Mazzarri è nei guai a centrocampo : Torino, infortunio Lukic: il centrocampista è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento odierno al quale non ha preso parte Baselli “Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia, sul campo principale, in vista della trasferta di sabato all’Olimpico contro la Roma. Lavoro personalizzato per Moretti, terapie per Baselli: da valutare anche le condizioni di Lukic, per un risentimento muscolare alla coscia destra. ...