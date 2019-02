Problemi di accesso alla piattafoma Rousseau per il voto dei militanti M5s su Salvini : Assaltata dai sostenitori del Movimento 5 Stelle, chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, Rousseau va in tilt costringendo il partito a posticipare il termine delle consultazioni. Alle 14.08 del 18 febbraio (secondo i test effettuati da Agi), sono ormai diverse ore che il sistema di democrazia diretta del partito di governo non è più accessibile o è solo parzialmente accessibile a causa di Problemi ...

Microsoft conferma di aver risolto i Problemi che impedivano l'accesso a Xbox One : Nella giornata di ieri molti utenti di Xbox One hanno fatto ricorso ai social media e ai forum della community per segnalare l'esistenza di schermate nere nel momento di accedere alle loro console. Prontamente Microsoft ha dichiarato di essere a conoscenza del problema, ora, sembra che la situazione sia risolta.Come riporta Eurogamer.net, Microsoft ha confermato via Twitter che i problemi e gli errori di Xbox One che gli utenti hanno riscontrato ...