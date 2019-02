L' ecotassa è alle porte | i trucchi per evitarla

Auto : la gamma Suzuki non teme l’ecotassa 2019 [GALLERY] : 1/12 ...

FCA : contro l’ecotassa in arrivo Jeep Renegade ibrida [GALLERY] : 1/61 ...

Ford - altro che ecobonus : ecco gli sconti della campagna 2019 “ecotassa NO Ecoincentivi SI” [GALLERY] : 1/8 Ford Kuga fino a 7.500 euro ...

Altro che “ecotassa” : la Spagna va oltre e valuta lo stop totale alle auto benzina e diesel : L’Italia non ha ancora in programma uno stop definitivo ma, come abbiamo già scritto su Milano, le grandi città sono pronte ad attuare politiche mirate alla limitazione della circolazione. In Europa però c’è chi si porta avanti nel progetto di bloccare definitivamente le auto diesel e benzina. È il caso della Spagna. Il proposito è quello di avere un futuro in cui a circolare saranno solo mezzi a emissioni zero. Gli spagnoli starebbero infatti ...

Auto - ecotassa 2019 : ecco le tabelle di bonus/malus (forse) definitive e le auto che ne beneficeranno [GALLERY] : 1/23 Toyota Prius Plug-in, a partire da € 41.500 ...

Manovra - ecco la nuova ecotassa. Per abbassare i premi Inail - tagli alle risorse su prevenzione e sicurezza : MILANO - Ecotassa ritagliata sulle auto che emettono oltre 160 CO2 g/km, a partire da 1.100 euro per arrivare fino a 2.500 euro, e contributi fino a 6mila euro - in caso di veicolo da rottamare, ...

Manovra : dall’ecotassa alle pensioni d’oro - ecco come cambierà il Disegno di legge : Le coperture per arrivare a una revisione al ribasso del rapporto deficit/Pil (che passa dal 2,4 al 2,04%) ci sono e i tre miliardi necessari sono stati reperiti dal Mef «nelle pieghe del bilancio». La quadra è stata trovata durante il vertice di domenica sera a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli. Un in...

Dalle pensioni all’ecotassa : cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles La Ue resta scettica e teme i mercati : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

ecotassa - Garavaglia : 'Noi della Lega siamo contrari alle tasse' : 'L'Ecotassa? siamo contrari alle tasse. Una cosa normale per la Lega, non è una novità'. Con queste parole il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, rispondendo ai cronisti. Sul fatto che la Lega punti a cancellare la misura o a modificarla: 'Non dipende da me', ha risposto l'esponente della Lega entrando a palazzo ...