Le lettere delle mamme ai figli che hanno perso

(Di lunedì 18 febbraio 2019) «Quella mattina di maggio, in cui il sole si era nascosto tra le nuvole, e il gel sulla pancia era meno freddo della sentenza: “Signora, mi spiace, non sento il battito del piccolo”. In quell’istante cade il mondo, crollano le certezze, si infrange la vita come se un vaso di cristallo caduto dal tavolo».Barbara è la mamma di un bimbo tanto desiderato, ma mai nato. È unasei donne accomunate da un dolore senza fine come la perdita di uno, e «associate» dalla voglia di tornare a vivere, che sono protagoniste disenza confini (ADV Edizioni di Firenze), il libro curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, che lavora nel calcio come addetto stampa della Lega Pro, l’ex Serie C.Barbara, Giovanna, Laura, Paola, Stefania e ancora Stefania sono madri di un bimbo che non è mai venuto alla luce, di Mauro, di Elena, di Michela, di Lorenzo e di Filippo. Nelle ...