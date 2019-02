Serena Rossi commossa a Domenica In | “La paura non mi paralizza”

DAVIDE DEVENUTO/ Il compagno di Serena Rossi : 'Ci siamo innamorati lontano da Upas' : DAVIDE DEVENUTO, noto al pubblico di Un posto al sole per il ruolo di Andrea Pergolesi, è il compagno della splendida Serena Rossi, con cui ha un figlio.

Mia Martini - Serena Rossi e la brutale accusa : 'Io sono Mia? Chi ha sbagliato. E adesso...'. Fa i nomi : Per la Rai, un trionfo. Si parla di Io sono Mia , la fiction su Mia Martini , che ha incassato 7,7 milioni di telespettatori per uno share del 31% su Rai 1 . La protagonista che interpreta la mitica e ...

Mia Martini - Serena Rossi e la brutale accusa : "Io sono Mia? Chi ha sbagliato. E adesso...". Fa i nomi : Per la Rai, un trionfo. Si parla di Io sono Mia, la fiction su Mia Martini, che ha incassato 7,7 milioni di telespettatori per uno share del 31% su Rai 1. La protagonista che interpreta la mitica e sfortunata cantante è Serena Rossi, che intervistata al Corriere della Sera parla dell'opera. Si aspet

Serena Rossi - Io sono Mia : amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero : “Io sono Mia”, parla Serena Rossi: le amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero che non hanno voluto prendere parte al racconto su Mia Martini 7 milioni e 727 mila spettatori che tradotti in share significa 31% . sono questi i numeri monster del film Io sono Mia, andato in onda su Rai 1 […] L'articolo Serena Rossi, Io sono Mia: amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero proviene da Gossip e Tv.

Io sono mia - il dolore di Serena Rossi : "Ci sono rimasta molto male" - lo sfregio insospettabile a Mia Martini : "Ci sono rimasta molto male". Serena Rossi, interprete di Io sono mia, la fortunata e commovente fiction Rai sulla vita di Mia Martini, confessa al Corriere della Sera il rammarico per il no di Ivano Fossati ad essere citato nella produzione. Alla fine, la sceneggiatura è stata rimaneggiata sostitue

Serena Rossi : "I suoi brani tornano in classifica. I giovani vogliono conoscerla. Alla fine - Mimì ha vinto" : "Un film su di lei era proprio necessario. C'era una grande curiosità sulla sua vita. E poi la sua è una storia veramente attuale". I dati sullo share di Io Sono Mia danno ragione a Serena Rossi. L'attrice interpreta Mia Martini nel biopic della Rai che è stato visto da più di 7 milioni di persone, raggiungendo il 31% di share. La Rossi ha raccontato le sue sensazioni sulla pellicola a Il Giornale."Se avessi cercato ...

Serena Rossi : "Il personaggio di Andrea è in realtà Ivano Fossati. Volevamo raccontare fedelmente la sua storia d'amore con Mia Martini" : Io sono Mia è il bipopic prodotto da Rai Fiction che racconta la vita della cantante Mia Martini, venuta a mancare prematuramente nella sua casa in provincia di Varese nel 1995. Nella pellicola Mia è innamorata di Andrea, un fotografo, ma nella realtà l'amore della cantante è stato Ivano Fossati. Il celebre cantautore ha deciso di non partecipare al film e quindi di non prestare il suo nome per la narrazione. Anche ...

Io sono Mia : assenti Ivano Fossati e Renato Zero. Serena Rossi : ‘Ce lo hanno imposto’ : hanno voluto bene a Mia Martini, le sono stati vicino per anni e la ricordano tuttora con immenso affetto ma non hanno voluto esser parte della fiction in cui Serena Rossi ha prestato le sue fattezze alla grande cantante di Bagnara Calabra: Renato Zero e Ivano Fossati, fondamentali cantautori della storia della musica italiana, hanno chiesto e ottenuto di non essere citati in Io sono Mia, il film tv che ha ripercorso la vita e la carriera della ...

