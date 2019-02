Matteo Salvini rapito dai gustosi gnocchetti sardi

Matteo Salvini : “Mi dicono di far saltare il governo - ma ho dato la mia parola e non cambio idea” : Matteo Salvini rassicura i Cinque Stelle e garantisce che il governo non cadrà neanche nel caso di un processo sulla Diciotti: "C’è chi dice ‘adesso la Lega è il primo partito, se fai saltare tutto chissà quanti parlamentari in più avrai’. Io rispondo che ho dato la mia parola e la mia parola vale più dei sondaggi. Io non cambio idea".Continua a leggere

Che tempo che fa - Matteo Renzi fa la morale a Salvini : 'Oggi uno di colore in Italia...' : Matteo Renzi torna in televisione da Fabio Fazio e fa la morale a Salvini. Sempre la solita solfa del razzismo: 'Oggi una persona di colore ha paura a salire sull'autobus'. Evidentemente Matteo Renzi ...

Che tempo che fa - Matteo Renzi fa la morale a Salvini : "Oggi uno di colore in Italia..." : Matteo Renzi torna in televisione da Fabio Fazio e fa la morale a Salvini. Sempre la solita solfa del razzismo: "Oggi una persona di colore ha paura a salire sull'autobus". Evidentemente Matteo Renzi non ne prende mai di bus, perché vedrebbe che sono pieni di persone di colore. "Salvini gioca tutto

Diciotti - l’M5S al voto su Matteo Salvini : La Procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». La consultazione online si svolgerà lunedì tra le 10 e le 19

La solitudine di Matteo Salvini : Poi c'è l'economia, che sta per presentare il conto per assenza di crescita che diventerà giudizi negativi delle agenzie di rating, poi numeri di finanza pubblica peggiori di quelli previsti, poi ...

Matteo Salvini è solo : forte - fortissimo ma solo : Troppo e troppo in fretta. Troppo, perché siamo al ribaltamento delle posizioni uscite dalle urne il 4 marzo (32 a 17 per il M5S meno di un anno fa, 33 a 23 per la Lega nei dati SWG di questa settimana). Troppo in fretta perché così tutto diventa quasi impossibile da gestire, giacché l'ansia finisce per prendere il sopravvento, quell'ansia che sta consumando il M5S come una candela.Per questo oggi Matteo Salvini ...

Luigi Bisignani e la 'ghigliottina' che può fermare Matteo Salvini : l'errore fatale del leghista : Il rischio, infatti, è quello di affidarsi troppo agli umori della pancia, e del web,, senza avere contatti veri con i corpi intermedi della vita politica. I grillini ci sono arrivati in ritardo, ...

Luigi Bisignani e la "ghigliottina" che può fermare Matteo Salvini : l'errore fatale del leghista : Una "ghigliottina" anche per Matteo Salvini. La prevede Luigi Bisignani, nel suo editoriale a tinte fosche sul Tempo. Il tema è quella della trasformazione dei 5 Stelle da Movimento a partito, con tanto di apertura ad alleanze con liste civiche. Il rischio, infatti, è quello di affidarsi troppo agli

Sul blog delle Stelle monta il malumore per il quesito online su Matteo Salvini : Sul blog delle Stelle infuria la polemica per il quesito sottoposto agli iscritti sulla piattaforma Rousseau per la posizione che i senatori M5S dovranno assumere in Giunta per le Immunità circa la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. Questi alcuni dei commenti più rappresentativi delle critiche online: "Ma state orientando il voto. Che cazzo ci sta succedendo ragazzi?", chiede ...

Matteo Salvini lancia Andrea Crippa; giovane e rampante - le mani sulla Lega del futuro : Una nuova onda verde nella Lega. Non vuole ripetere gli errori di Silvio Berlusconi, il segretario Matteo Salvini, e così in via Bellerio si sta già lavorando al ricambio generazionale che da qui a qualche anno dovrà portare alla ribalta nuovi, giovani protagonisti. È un po' un classico leghista, vi

Roberto Saviano premiato a Berlino - 'lo dedico alle Ong'. Un'ossessione chiamata Matteo Salvini : La butta in politica, Roberto Saviano . L'autore di Gomorra ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino con La Paranza dei bambini , il film di Claudio Giovannesi ...

Roberto Saviano premiato a Berlino - "lo dedico alle Ong". Un'ossessione chiamata Matteo Salvini : La butta in politica, Roberto Saviano. L'autore di Gomorra ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino con La Paranza dei bambini, il film di Claudio Giovannesi che ha visto Saviano nei panni di sceneggiatore insieme allo stesso regista e a Maurizio Br

Diciotti - la carta Zuccaro può salvare Matteo Salvini : "Perché adesso si sente blindato" : Governo indagato, tutti salvati. Matteo Salvini ha di che rallegrarsi per l'atto (dovuto) del pm di Catania Carmelo Zuccaro, che ha aperto un fascicolo sul premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per il caso Diciotti in base agli atti

Jacopo Fo sul processo a Matteo Salvini : "M5s segue logiche elettorali - io voterei si all'autorizzazione" : Sul voto online per decidere cosa votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, Jacopo Fo è lapidario: "Sinceramente non capisco". Intervistato dal Fatto Quotidiano lo scrittore appare smarrito per la decisione dei vertici pentastellati:"Spero non votino no. Anche Salvini, dal suo punto di vista, avrebbe tutta la convenienza a farsi processare. Quelle dei 5 stelle mi sembrano reazioni che seguono logiche elettorali. Io ...