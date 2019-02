“La mia seconda volta” | ispirato a una storia vera

Autonomia - M5s Puglia : “Guai a creare cittadini di serie A e B”. Centinaio : “La riforma è nel contratto” : “Guai alla creazione di un contesto in cui ci sono cittadini di serie A e di serie B, espressamente vietato dalla Costituzione”. L’intervento riguarda la questione della riforma sull’Autonomia delle regioni e arriva dagli otto consiglieri regionali della Puglia del Movimento 5 stelle. In una nota, in linea con quanto sostenuto negli ultimi giorni dai colleghi al governo, gli otto rappresentanti, tornano a parlare del ...

Bolzano - audio del consigliere leghista Masocco : “C’è una dj figa da violentare”. Lui smentisce : “La voce non è la mia” : “Vieni al Juwel, c’è una dj figa da violentare. Adesso ti faccio una foto porco d…”. Sono le parole registrate in un audio diffuso dal quotidiano altoatesino di lingua tedesca Die Neue Suedtiroler Tageszeitung e attribuite al consigliere comunale della Lega di Bolzano, Kevin Masocco. Un messaggio vocale che, secondo il giornale, è stato mandato in una chat di partito su Whatsapp e sarebbe rivolto a un amico dello stesso ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Testi pronti per cdm. Ma nodi da discutere”. De Luca si appella a M5s : “La blocchino” : Il consiglio dei ministri del 14 febbraio discuterà i testi per l’Autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. A darne garanzia è la ministra per gli Affari regionali del Carroccio Erika Stefani: “Non c’è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere”. Sul tema continua lo scontro tra le Regioni. Il presidente della ...

Forbes - Davide Dattoli tra i trenta under 30 più influenti in Europa : “La mia piattaforma è un luogo di connessioni tra mondi diversi” : C’è anche un italiano tra i 30 under 30 più influenti d’Europa secondo Forbes. Ha solo 28 anni e il suo progetto nel 2016 ha raccolto 12 milioni di dollari. Si tratta di Davide Dattoli, bresciano di 28 anni, fondatore dello spazio di co-working Talent Garden. “Ringrazio Forbes per avermi selezionato e anche tutto il team di Talent Garden”, ha scritto il giovane sul suo profilo Twitter appena pubblicata la lista dalla ...

Lettera al bambino rifiutato dalla mamma : “La mia vita iniziata a 8 anni - rinascere si può” : La storia di Mirko, oggi designer di successo 33enne, ricorda quella di Andrea, il bambino trovato in strada a Carmagnola perché abbandonato dalla mamma che vive in una roulotte. Al piccolo Andrea Mirko vuole raccontare che, quando aveva la sua età, è scappato da un campo nomadi e poi, accolto in una famiglia, ha iniziato a vivere.Continua a leggere

Emiliano Sala - il mondo reagisce al ritrovamento del corpo. Il messaggio straziante della sorella : “La tua anima brillerà per sempre nella mia” : Dopo settimane di angoscia e di ricerche, la famiglia di Emiliano Sala si abbandona al dolore. Il corpo recuperato dal relitto dell’aereo che trasportava l’ex calciatore del Nantes e il pilota David Ibbotson, sparito la sera del 21 gennaio, è quello del giovane argentino di origini italiane. La polizia di Dorset ha confermato il ritrovamento con questa dichiarazione: “Il corpo trasferito al porto di Portland è stato formalmente identificato dal ...

Claudia Cretti torna in gara : “La mia nuova vita nel paraciclismo - sogno Tokyo 2020. Zanardi mi ha ispirato” : Claudia Cretti è pronta per tornare in gara, la bergamasca sta per incominciare la sua seconda vita sportiva dopo l’incidente subito al Giro Rosa 2017: in occasione della settima tappa, da Isernia a Baronissi, perse il controllo della sua bicicletta a oltre 90 km/h e rischiò seriamente di non farcela, la bergamasca rimase in coma per tre settimane e venne operata alla testa per due volte. La 22enne si rimetterà il dorsale sulla schiena e ...

“La mia dentiera…”. Michelle Hunziker e quella ‘voce’ sui denti falsi. Ora parla lei : Che Michelle Hunziker sia una delle donne della televisione italiana più belle e talentuose di sempre, sembra scontato persino dirlo. Eppure non passa giorno senza che la svizzera venga attaccata sui social (che come ricordava Umberto Eco, hanno dato diritto di parola a una legione di imbecilli). Ora Michelle, torna a gamba tesa sui suoi haters con un video su Instagram. La conduttrice svizzera ha risposto ad alcune illazioni che sarebbe state ...

“La lingua meridionale è superiore” - l’appello rivolto all’Accademia della Crusca è tutto da ridere : “Escilo” : Il comico palermitano Roberto Lipari ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui si rivolge direttamente all’Accademia della Crusca, dopo la querelle nata qualche giorno fa sulle espressioni con verbi intransitivi usati in modo transitivo. “Vi dimostro che la nostra lingua, il meridionale, è superiore alla vostra” esordisce il comico, che poi elenca una serie di punti a vantaggio delle espressioni meridionali ...

MotoGp – I cambiamenti danno fiducia a Vinales - Maverick sorridente a Giacarta : “La mia motivazione? Battere Valentino” : Un 2019 di cambiamenti per la Yamaha e Maverick Vinales: le parole dello spagnolo dalla presentazione ufficiale del team a Giacarta E’ stata presentato a Giacarta il Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di indossare la nuova tuta e salire in sella alla nuova M1, i piloti sono stati ...

Beta Talassemia - il primo paziente : “La terapia genica mi ha cambiato la vita. La fiaba che ti raccontano da bambino” : “Grazie alla terapia genica la mia vita è cambiata in meglio. Per me è stata come una fiaba, qualcosa che ti raccontano fin da bambino e che all’improvviso vede te come principale personaggio protagonista. Il miglioramento effettivo, quei momenti in cui inizi a vedere che racconti e speranze iniziano a trasformarsi in benefici riscontrabili giorno dopo giorno, è qualcosa di straordinario”. Così Carlo Dettori, nato a Sassari, ingegnere, ha ...

Lindsey Vonn si ritira dopo i Mondiali di Are : “La decisione più difficile della mia vita” : Lo campionessa statunitense di sci, Lindsey Vonn, ha annunciato con queste parole, dal suo profilo Instagram, il ritiro dalle gare dopo i Mondiali di Aare.Continua a leggere

Nuovi episodi di Montalbano - Luca Zingaretti sulla polemica migranti : “La mia posizione? Non la dico - sono solo un attore” : Vent'anni e non sentirli: i Nuovi episodi di Montalbano sbarcano su Rai1 da febbraio e celebrano un anniversario molto speciale. La serie con protagonista Luca Zingaretti è diventata un vero fenomeno culturale in tutto il mondo. Durante la conferenza stampa di presentazione, Eleonora Andreatta di Rai Fiction ha elogiato il successo di Montalbano, dagli ascolti record in Italia (lo scorso anno ha toccato punte di 11 milioni di spettatori) e ...

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...