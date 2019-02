Juve | senti Wenger | ' Ramsey colpo grandioso | brutta perdita per l' Arsenal'

Juve - senti Nedved : “Champions? Ecco la verità. Su Dybala dico che…” : Juve Nedved- Come riportato su “SportMediaset.it“, Pavel Nedved ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla seconda parte di stagione, focalizzando la sua attenzione su Paulo Dybala e sul discorso Champions League. Il dirigente bianconero ha lanciato acqua sul fuoco, evitando di definire la sfida contro i Colchoneros l’unico pensiero bianconero delle […] L'articolo Juve, senti Nedved: ...

Napoli e Juve su Kouamé : 'Sono tranquillo. Ho sentito Piatek e...' : Cercato da Napoli e Juve , Christian Kouamé , attaccante del Genoa , parla a Sky Sport dopo il pari col Sassuolo : 'Anche l'anno scorso a Cittadella abbiamo deciso di non dire niente con il nostro procuratore. Noi pensiamo soltanto alla squadra dove giochiamo. Sono sempre stato ...

Supercoppa - convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Supercoppa italiana 2019 - Juventus : assenti e disponibili : La squadra è rientrata nella notte da Bologna e stamani si è ritrovata al centro sportivo della Continassa per iniziare a preparare il prossimo impegno. Dybala: "Pogba? Tutti lo vorrebbero"

Juve - senti Bernardeschi : 'Con Bologna e Milan non si può sbagliare' : "Sono due partite completamente diverse anche se accomunano un grande obiettivo, quello di vincere le due competizioni - ha aggiunto il numero 33 ai microfoni di Sky Sport -. Le affrontiamo in ...

Juve - senti Klopp : "Bianconeri favoriti per vincere la Champions" : Juergen Klopp EPA Schietto, diretto, spontaneo. Jürgen Klopp non si smentisce mai. In Premier League ha preso il largo con il Liverpool, primo a +6 dal Tottenham secondo e +7 dal Manchester City terzo,...

Juve - senti Courtois : 'Ronaldo è insostituibile' : Ma lui non è più qui, quindi è tempo di pensare ad altri giocatori, come ha fatto Bale nelle semifinali, della Coppa del Mondo per Club ndr,. Tocca a loro segnare i gol che segnava Ronaldo. Se saremo ...

Juventus - Bernardeschi salta l'Atalanta : risentimento agli adduttori della coscia destra : TORINO - Ancora problemi fisici per Federico Bernardeschi . Oggi l'attaccante della Juventus , nel lavoro post gara in palestra, ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le ...

De Rossi : 'La Juventus? Sentiamo tanta pressione addosso' : ROMA - ' Le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi uomini, gente che ha in testa dalla mattina alla sera il risultato della domenica dopo. E' questo quello che ho imparato dai ...

Juve - senti de Ligt : 'A maggio prenderò una decisione - chiedete a Raiola' : Possiamo battere il Real, mostrando al mondo intero le nostre qualità. Juve? Al mercato non penso in questo momento. L'Italia è un Paese meraviglioso in cui giocare a calcio, ma al momento sono ...

Sorteggio Champions League - quando si svolge? Data - orario e come vederlo in tv e streaming. Presenti Juventus e Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, probabile prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora sarebbe testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real ...

Young Boys-Juventus - le probabili formazioni : Ronaldo-Mandzukic sempre presenti : probabili formazioni JUVENTUS Young BOYS – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare […] L'articolo Young Boys-Juventus, le probabili formazioni: Ronaldo-Mandzukic sempre presenti ...

Inter - senti Spalletti : “vi spiego dove sta la differenza con la Juventus” : Inter, Luciano Spalletti ha parlato della distanza tra la sua squadra e la Juventus che sta dominando da anni in Italia “La differenza con la Juventus la vedo di più nelle vittorie mancate con Parma e Atalanta. E’ nel contesto delle 38 partite che dobbiamo far meglio e non nella partita unica dove avremmo potuto anche vincere se avessimo concretizzato le opportunità che abbiamo avuto“. Torna così a parlare della partita ...