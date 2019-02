Fs e ITT Da Vinci insieme per valorizzare l' altra metà del cielo

Il tumore non è invincibile : in Italia oltre 40 mila bambini l’hanno sconfITTo : Il tumore non è invincibile: lo dimostrano i 40 mila bambini che lo hanno sconfitto. Ogni anno sono circa 2.200 i piccoli pazienti che ricevono una diagnosi di tumore, ma la terapia non li ha abbandonati:ben 44 mila, ormai adulti, possono definirsi guariti. A fare il punto sul loro futuro e il futuro della ricerca, la Giornata internazionale contro il cancro infantile, che si celebra il 15 febbraio. Ogni anno nel mondo 300.000 bambini e ragazzi ...

VITTorio Sgarbi a Bari per raccontare Leonardo Da Vinci : ...doppio all'interno della stagione diretta da Titta De Tommasi che rappresenta la nuova scommessa del critico d'arte ferrarese dopo i successi ottenuti nei teatri italiani con gli spettacoli dedicati ...

San Salvo - la Lega rivendica la vITToria : 'Si sale sul carro dei vincitori solo dopo averlo spinto' : ... ci piace far notare che nella Lega è difficile saltare sul carro dei vincitori senza averlo prima spinto con impegno, dedizione politica e militanza. Infatti, i successi elettorali del nostro ...

Con la vITToria di Mahmood le élite si prendono la prima grande rivincita dopo il 4 marzo 2018 : Era difficile congegnare un regalo meno efficace alla vulgata sovranista e populista di quello venuto fuori nell'ultima serata del Festival.Vince Mahmood (nato 26 anni fa a Milano da madre italiana e padre egiziano), ma questa potrebbe essere di per sé anche una buona notizia.In fondo in questa vittoria c'è tutta la vitalità di una nuova generazione di italiani che mescolano abitudini, suoni e colori di ogni parte del mondo: ...

Sanremo 2019 - Maria Giovanna Maglie : “Un vincitore annunciato. Si chiama Maometto”. Poi twITTa : “Il razzismo è nella testa di chi legge” : “Un finale imbarazzante, tra La Stangata e la Sagra della castagna“. A parlare così è Maria Giovanna Maglie che ha sparato a zero sul verdetto del Festival di Sanremo. vincitore di questa 69esima edizione Mahmood grazie ai voti delle giurie, nonostante Ultimo sia stato il più televotato. “Un vincitore molto annunciato. Si chiama Maometto, la frasetta in arabo c’è, c’è anche il Ramadan e il narghilè, e il meticciato ...

Amazon Studios per Invincible scrITTura Sandra Oh - Mark Hamill e Seth Rogen : L’accordo tra la mente creativa di The Walking Dead e Outcast e gli Amazon Studios comincia a dare i primi frutti: al via la realizzazione di una serie a cartoni animati di Invincible tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Co-prodotta da Cory Walker e da Ryan Ottley sarà realizzata in otto puntate di un’ora l’uno. Big news for Invincible fans!! Congrats to @corenthal & @RyanOttley !! https://t.co/Ua4Zjxom6D — Robert Kirkman ...

Boxe - Sergey Kovalev torna sul trono : Campione WBO dei massimi leggeri - sconfITTo Alvarez nella rivincita : Sergey Kovalev è tornato sul trono, il micidiale russo ha sconfitto il colombiano Eleider Alvarez con verdetto unanime ai punti (116-112, 116-112, 120-108) e ha così riconquistato il Mondiale WBO dei massimi leggeri che aveva perso lo scorso 4 agosto proprio contro il sudamericano. Al Ford Center di Frisco (Texas, USA), dove in precedenza Carmine Tommasone aveva sfidato Oscar Valdez per il Mondiale WBO dei pesi piuma, il 35enne ha dominato in ...

Amazon Studios per Invincible scrITTura Sandra Oh - Mark Hamill e Seth Rogen : L’accordo tra la mente creativa di The Walking Dead e Outcast e gli Amazon Studios comincia a dare i primi frutti: al via la realizzazione di una serie a cartoni animati di Invincible tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Co-prodotta da Cory Walker e da Ryan Ottley sarà realizzata in otto puntate di un’ora l’uno. Big news for Invincible fans!! Congrats to @corenthal & @RyanOttley !! https://t.co/Ua4Zjxom6D — Robert Kirkman ...

Quanti abitanti ha Napoli nel 2019 : dati popolazione - numero aggiornato in cITTà - Comune e Provincia : Quanti abitanti ci sono a Napoli? A quanto ammonta la popolazione in questa splendida città secondo le statistiche aggiornate nel 2019? Se siete interessati a saperne di più circa i dati raccolti più recentemente sulla popolazione del Comune di Napoli e della sua Provincia, siete senz’altro capitati nel posto giusto. Di seguito nell’articolo infatti, troverete tutta una serie di informazioni sull’argomento: saranno riportati tutti i dati ...

Spoiler Un Posto Al Sole : VITTorio si prende la rivincita su Anita : Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' riescono ad attirare milioni di telespettatori; l'attenzione sarà presto sul personaggio di Vittorio. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio fanno notare che il figlio di Guido non ha mai smesso di amare Anita e si serve dell'aiuto di Alex per avere delle informazioni sulla ragazza. L'amica di Vittorio, però, inizia a ...

Viterbo - una Performance Instagram Itinerante dell'ITT Leonardo da Vinci : ... al quale l'istituto deve la propria intitolazione dal 6 giugno 1983: un nome prestigioso per sottolineare l'unione tra scienza, progettazione e invenzione tecnologica. Un omaggio che va ad inserirsi ...

Rifiuti Roma - Raggi : 'Niente discariche né in cITTà né in provincia' : Niente discariche né a Roma né in provincia. Lo ha dichiarato il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, durante il consiglio comunale straordinario sul tema dei Rifiuti. "Mistificare la questione ...

Immobiliare - in ripresa le grandi cITTà mentre la provincia continua a soffrire : Un mercato a doppia trazione per l'Immobiliare , che da una parte vede fiorire le compravendite nelle grandi città e dall'altra soffre una diminuzione della domanda in provincia . È quanto emerge dall'...

Nuova Provincia della Gallura - arriva la mediazione : 'Ok anche per la cITTà metropolitana di Sassari' : La richiesta di Forza Italia per la Provincia della Gallura. 'Con l'approvazione della città metropolitana di Sassari occorrerebbe rivisitare la geografia dell'assetto degli enti'. Così la capogruppo ...