Cupcakes pan di stelle

(Di domenica 17 febbraio 2019)pan dipan diIngredienti per 10 cupcake: 2 uova 100 gr di zucchero 80 gr di biscotti pan di75 gr di farina 85 gr di burro 1 cucchiaino di lievito per dolci 1 cucchiaino di essenza di vanigliaIngredienti per decorare: 200 ml di panna da montare 10 biscotti pan dicacaoTritate i biscotti fino a renderli polvere.In una ciotola montate le uova con lo zucchero.Aggiungete il burro fuso, la farina, il lievito, la vaniglia e biscotti sbriciolati.Lavorare il composto fin quando non risulta omogeneo.Versare il tutto negli stampini per muffin. Infornare a 180° in forno preriscaldato e cuocete per circa 20 min. Montare la panna e decorare i cupcake con l’aiuto di una sac a poche, poi spolverizzate con il cacao.Aggiungere un biscotto Pan disu ogni cupcakeRicetta diMaria Mormile