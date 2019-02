Carnevale | dal 28 febbraio spazio a sfilate e maschere | come quelle a forma di gatto

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019) Archiviata la festa di San Valentino, l'evento più atteso adesso è il, la ricorrenza più colorata e divertente dell'anno. Quest’anno si parte il 28(giovedì grasso) con i festeggiamenti, che andranno avanti fino al 5 marzo, martedì grasso.Origini delIlè probabilmente la festa più amata dai bambini e dagli adulti, poiché in tale ricorrenza si ha l'occasione di travestirsi in maniera irriverente ed originale. Quest'anno il giorno di apertura per i festeggiamenti,detto, è fissato a giovedì 28, mentre domenica 3 marzo sarà la giornata in cui vi saranno tanti eventi e. L'ultimo giorno di, invece, ovvero il martedì grasso, sarà il 5 marzo. Tale data sancirà l'inizio della Quaresima che inizierà il 6 marzo con il mercoledì della Ceneri.Detto ciò, il nomederiverebbe dall'espressione latina "carnem ...