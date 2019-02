WTA | Mertens campionessa a Doha | vittoria in rimonta sulla Halep

Tennis - WTA Doha 2019 : Elise Mertens rimonta e batte Simona Halep conquistando il torneo : La finale del torneo WTA Premier di Doha, in Qatar, sorride alla belga Elise Mertens, che sul cemento outdoor del Qatar rimonta e batte la romena Simona Halep con lo score conclusivo di 3-6 6-4 6-3, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e sei minuti, che più volte ha cambiato padrona. Nel primo set Halep vince il sorteggio, sceglie di ricevere e trova subito il break al quarto tentativo al termine di un primo game durato sedici ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Simona Halep ed Elise Mertens le finaliste del torneo in Qatar : Sono la rumena Simona Halep e la belga Elise Mertes le finaliste del WTA di Doha (Qatar). Halep (n.3 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. A sorpresa Mertens (n.21 WTA) ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber (n.6 del mondo) con lo score di 6-4 2-6 6-1 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Nel primo incontro citato l’ex n.1 del ranking ha ...

WTA Doha – Mertens sorprende in semifinale - la belga manda ko Kerber e vola in finale : Elise Mertens batte a sorpresa Angelique Kerber nella semifinale del torneo WTA di Doha e vola in finale Dopo ben due ore di match, Elise Mertens la spunta su Angelique Kerber nella semifinale del torneo WTA di Doha sul cemento. La belga, numero 24 della classifica mondiale, ha battuto la temibile rivale sul punteggio di 2-1, con i parziali di 6-4, 1-6, 6-2. Niente da fare per la favorita tedesca, che deve arrendersi alla supremazia ...