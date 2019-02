Storia dei Samsung Galaxy in 10 capitoli : A pochi giorni dall'arrivo del decimo capitolo della linea Galaxy è il momento di raccontare la decennale battaglia scatenata da Samsung per contendere ad Apple (con altri importanti player) il primato nel mercato degli smartphone di alta gamma. E mentre celebra dieci anni di innovazione tecnologica che hanno cambiato il settore mobile, la casa coreana promette di inaugurare una nuova ‘generazione' di dispositivi proprio con ...

Il decimo episodio di The Walking Dead 9 tra la prima vittima di Alpha e la Storia dei Sussurratori : anticipazioni 18 febbraio : Il decimo episodio di The Walking Dead 9 regala intensi brividi al pubblico e non solo perché nel finale toccherà proprio ad Alpha agire ma anche per tutto quello che verrà a galla dalle parole di Lydia. Daryl è sicuro che facendo parlare la giovane con Henry verrà a galla la verità sui due scomparsi del gruppo ovvero Luke e Alden. Mentre una parte del gruppo va alla ricerca dei due ma riuscendo a trovare solo i loro cavalli in balia degli ...

Spal-Fiorentina - la Var riscrive la Storia : da gol dei padroni di casa a rigore per la Viola : Var protagonista in Spal-Fiorentina. E l'episodio di Ferrara è destinato a fare scuola, oltre che discutere. Sul punteggio di 1-1 i padroni di casa trovano il vantaggio con Valoti, lo stadio esplode ...

VIDEO Mikaela Shiffrin vince lo slalom dei Mondiali - quarto sigillo consecutivo : l’americana entra nella Storia : Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha conquistato la medaglia d’oro tra i pali stretti dominando la seconda manche ad Are (Svezia): si tratta del quarto titolo iridato consecutivo tra i rapid gates per il fenomeno a stelle e strisce che è entrata definitivamente nella storia di questo sport, un fenomeno imbattibile che ancora una volta ha dettato legge grazie al suo talento innato. Si ...

Dietro ai 90 anni dei Patti Lateranensi la Storia della “particolare” laicità italiana : Sono passati novant'anni dalla firma dei Patti tra Santa Sede e Mussolini nel salone papale del palazzo del Laterano a Roma.Nel febbraio 1929, il giovane Montini (poi Paolo VI) espresse perplessità sulla scelta, mentre alcune personalità liberali restarono sorprese che la Santa Sede chiudesse la storica "questione romana" proprio con il fascismo.Eppure i Patti reggono ancora a quasi un secolo dalla firma. Sono composti da tre ...

NBA – Russell Westbrook strepitoso : tripla doppia da 44 punti - è il miglior marcatore della Storia dei Thunder : Grazie ai 44 punti siglati nella tripla doppia della notte contro i Pelicans, Russell Westbrook è diventato il miglior marcatore della storia dei Thunder Russell Westbrook continua a scrivere una pagina di storia ogni notte. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder ha messo insieme l’11ª tripla doppia consecutiva, ma ormai questo forse non fa più notizia. Più importanti invece i 44 punti siglati (più 14 rimbalzi e 11 assist) che gli ...

Storia della protesta dei pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

Viaggio nel deposito della Storia : dalle auto dei vip agli hot dog : I «ricordi» di cronaca stanno lasciando lo spazio ad altri «ricordi». La Cittadella degli Archivi avanza e con i suoi faldoni occupa quelli che un tempo erano gli spazi destinati agli oggetti della «...

DIRETTA REGGINA POTENZA/ Streaming video e tv : Storia e bilancio dei precedenti : REGGINA POTENZA è la sfida che chiude la ventiseiesima giornata della Serie C, per il girone C: segui la partita in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video.

Oro Banca D’Italia : valore in euro - numero e Storia dei lingotti : Oro Banca D’Italia: valore in euro, numero e storia dei lingotti Non si sa se l’idea di Borghi di specficare che l’oro della Banca d’Italia sia solo italiano, per poterlo forse usare come strumento di politica economica interna, sia apoggiata da larghe fasce della maggioranza o meno. Ma non è un’idea nuova. Del resto l’Italia è il terzo Paese al mondo con più riserve d’oro nei propri forzieri. Si tratta ...

MUSEO CIVICO DI Storia NATURALE - Giovedì 14 febbraio alle 21 - via De Pisis 24 - il primo dei sei incontri del tradizionale ciclo di ... : ... proveremo a spiegare come gli approcci biomimetici alle nanotecnologie nascondano gli stessi rischi , e le stesse opportunità, di tutti i dialoghi tra scienza e tecnica. Giovedi 7 marzo, ore 21 - ...

La Storia della maledizione dei gol di Aaron Ramsey : L'annuncio è arrivato ieri, direttamente dal sito della Juventus: Aaron Ramsey ha firmato. Per lui un contratto di 4 anni a 7 milioni a stagione. Sbarcherà a Torino il primo luglio, all'apertura del mercato estivo, arrivato dall'Arsenal a parametro zero, un vero affare per Paratici&Co. In molti si aspettano grandi cose dal gioiellino ex-Gunners, accostato la scorsa estate al Milan, compresi tanti gol. Ramsey infatti è un centrocampista ...