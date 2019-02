Sabrina Ferilli vittima di stalking | indagato un uomo

L’AMORE STRAPPATO - nuova fiction con Sabrina Ferilli : trama e anticipazioni : Sabrina Ferilli tornerà in tv con L’AMORE STRAPPATO , una nuova fiction che sarà trasmessa su Canale 5. A due anni dalla serie Rimbocchiamoci le maniche toccherà ancora all’amatissima attrice romana intrattenere il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La miniserie in tre puntate vedrà protagonista assoluta la Ferilli nei panni di una madre disperata, vittima di un incredibile errore giudiziario insieme alla sua famiglia. Ispirata a un ...

Che San Valentino - Sabrina Ferilli a Ostia… : Un San Valentino al sole per Sabrina Ferilli . Nel giorno degli innamorati l’attrice ha scelto il litorale romano di Ostia per godersi il clima primaverile. Gli occhiali scuri non sono bastati a nasconderla, del resto la bellezza della Ferilli passa difficilmente inosservata. Avvolta in un cappotto color cammello, Sabrina ha pranzato al ristorante Gusto Glam, in piazza Anco Marzio, e si è goduta il sole del mare di Roma. Un giorno speciale ...

Lotteria Italia 2019 - stasera l’estrazione dei biglietti vincenti a “I Soliti Ignoti” su Rai1 con Sabrina Ferilli e Paolo Fox : Oltre un milione e mezzo di biglietti venduti in meno, con un calo spalmato su tutte le regioni, dal Lazio alla Lombardia, passando per Emilia Romagna e Campania. Si presenta così la Lotteria Italia 2018-2019 che la sera del 6 gennaio, come da tradizione, regalerà un primo premio da 5 milioni di euro. Per scoprire se si ha in mano il biglietto vincente bisogna seguire “I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, in onda ...