Real Sociedad-Leganes 3-0

Liga : il Valencia pareggia con la Real Sociedad - Betis ko : TORINO - La domenica di Liga si apre con la bella vittoria per 3-0 del Leganes sulla Real Betis. Protagonista assoluto del match il centravanti marocchino En Nesyri , autore di tutti e 3 i gol. ...

Pronostico Real Sociedad vs Athletic Bilbao - La Liga 02-02-2019 e Analisi : Real Sociedad-Athletic Bilbao, sabato 2 febbraio. E’ sempre interessante il derby basco, in programma sabato pomeriggio alle 16.15 all’Anoeta. Buon momento di forma per le due formazioni, distanti di una sola lunghezza ed entrambe uscite da un periodo di crisi e risultati. Se sapranno mantenere questo rendimento, potrebbero avvicinarsi concretamente alla zona Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real ...

Real Sociedad-Huesca 0-0 : Pareggio esterno a reti bianche per l'Huesca contro il Real Sociedad, sebbene il Real Sociedad ha dominato il possesso palla , 68%, . Clean sheet per entrambi i portieri: sia Gerónimo Rulli , Real ...

Rayo Vallecano-Real Sociedad 2-2 : Dopo essere stato in svantaggio di due gol, il Real Sociedad è riuscito a pareggiare 2-2 contro il Rayo Vallecano. Willian José ha segnato il gol del pareggio negli ultimi minuti della partita , al ...

Pronostico Real Sociedad vs Betis - Copa del Rey 17-1-2019 e Analisi : Real Sociedad-Betis, giovedì 17 gennaio. Posta in palio altissima all’Anoeta di San Sebastián. Una delle gare di ritorno degli ottavi di Copa del Rey metterà Real Sociedad e Betis l’una di fronte all’altra. I baschi sono momentaneamente all’ottavo posto con 25 punti mentre una lunghezza più avanti ecco trovare gli andalusi. All’andata finì senza gol, ma con molte occasioni per entrambe le squadre. Analisi e ...

Liga - vittoria casalinga per la Real Sociedad : battuto l'Espanyol : SAN SEBASTIAN - E' finita 3-2 Real Sociedad-Espanyol, il posticipo del campionato di Liga. I padroni di casa riescono a trovare un successo molto importante grazie al gol di Willian Jose nella ripresa ...

Pronostico Real Sociedad vs Espanyol - La Liga 14-1-2019 e Analisi : Real Sociedad-Espanyol, lunedì 14 gennaio. Dopo aver sconfitto al ”Bernabeu” i campioni del Mondo del Real Madrid, la Sociedad ospita l’Espanyol all’Anoeta nel posticipo serale del lundedì di Primera Division. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie importanti e vivono una situazione di classifica serena. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad ed Espanyol?Nell’ultimo turno la Real ...

Pronostico Betis vs Real Sociedad - Copa del Rey 10-1-2019 e Analisi : Betis-Real Sociedad, giovedì 10 gennaio. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare in fretta, la Real Sociedad si è sbloccata battendo per 2-1 al ”Bernabeu” i Campioni del Mondo del Real Madrid. Reduce dalla clamorosa sconfitta con l’Huesca per 2-1, la truppa di Quique Setién può ritenersi soddisfatta del suo percorso in campionato visti anche i risultati ottenuti in Europa League con il passaggio del turno davanti al ...

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - pari tra Siviglia e Atletico. E il Barcellona scappa via : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...

