Mertens | rinnovo o Cina | un altro big verso l' addio

sport.ilmattino

: 2021 c'è Donnarumma, con una storia a sè, se ricordate l'ultimo rinnovo. 2020 c'è Chiellini, altra storia a sè, ed… - HCE__ : 2021 c'è Donnarumma, con una storia a sè, se ricordate l'ultimo rinnovo. 2020 c'è Chiellini, altra storia a sè, ed… - SiamoPartenopei : Il Roma, Scotto a CN24: 'Mertens-Cina? Ne ha già parlato in passato. Il suo rinnovo è lontano dalle priorità del Na… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il 24 c'è. Il 99 pure. Il 7 è confermato come sempre. L'11 sta in panchina, dove c'è anche il 18, un po' a sorpresa. Qualcosa non quadra. E infatti manca il 14. Non stiamo dando i numeri, ma stiamo ...