Brucia la terra di nessuno Ancora un morto a San Ferdinando | Salvini ripropone lo

(Di sabato 16 febbraio 2019) La ruspa, stavolta, non è arrivata. Non. Ma lo sgombero della tendopoli di San, dove la scorsa notte è divampato un incendio costato la vita al ventinovenne senegalese Moussa Ba, è già stato disposto. E, come per il Cara di Castelnuovo di Porto, come per l'ex Penicillina e il presidio del Baobab a Roma - gli ultimi tre grandi interventi eseguiti in ordine di tempo - il copione si ripete. Il ministro dell'Interno, Matteo, va avanti a testa bassa al grido di "basta abusi e illegalità", incurante delle proteste e degli appelli di quanti - politici, sindacati, attivisti e associazioni - chiedono lotta alle mafie e al caporalato e soluzioni abitative alternative per le persone - millecinquecentonovantadue, di cui 669 richiedenti asilo (dati del Viminale) - che vi abitano, per la stragrande maggioranza braccianti migranti della ...