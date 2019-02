Astronomia | il lander InSight misura la temperatura di Marte

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Giornate di lavoro intenso per, il‘targato’ Nasa che ha come compito lo studio del sottosuolo di, per capire come si sia formato questo pianeta e anche i suoi ‘colleghi’ rocciosi del Sistema Solare interno. Dopo aver messo in campo il sismometro Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), lo scorso 19 dicembre, e averlo dotato di una copertura protettiva ai primi di questo mese, ilha provveduto a collocare sulla superficie dilo strumento Hp3 (Heat and Physical Properties Package), che misurerà ladel sottosuolo marziano. I dati raccolti dal sensore – spiega Global Science – saranno utilizzati dagli studiosi per capire quanta energia intervenga nella formazione di un mondo roccioso.Lo strumento, posizionato a circa 1 metro di distanza da Seis, è dotato di una piccola talpa che si spingerà fino a 5 metri di profondità ...