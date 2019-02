Sparatoria in Illinois | 5 morti e 5 feriti

blogo

(Di sabato 16 febbraio 2019)Tanta paura in una azienda produttrice di valvole meccaniche ad Aurora, in. Si tratta della Henry Pratt Company nel cui edificio è entrato un uomo armato di pistola con mirino laser, un dipendente di nome Gary Martin, di 45 anni, che ha cominciato a sparare indiscriminatamente verso i suoi colleghi uccidendone cinque.È stato un altro impiegato, John Probst, ha capire che l'aggressore era proprio un suo collega, lo ha riconosciuto e lo ha visto con la pistola in mano. Sono statianche cinque agenti, ma l'aggressore è stato catturato e poi è morto.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, avvisati da una telefonata, e quelli dell'FBI, che hanno transennato tutta la zona. Sono poi arrivati anche i vigili del fuoco e sei ambulanza. Non sono ancora del tutto chiari i motivi per cui Gary Martin abbia agito in questo modo, forse era frustrato e temeva ...