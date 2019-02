Sicurezza dei bambini in auto | il vademecum salvavita

ENEA - nuove tecnologie per Sicurezza dei ponti : Per individuare elementi di degrado su ponti e viadotti , in modo rapido e contenendo i costi, ecco spuntare le tecnologie innovative . Sono solo alcune delle proposte lanciate a Roma, nel corso del ...

5G tra opportunità e dubbi sulla Sicurezza dei dati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

'A rischio servizi emergenza e Sicurezza dei cittadini - ma il sindaco non ci ha nemmeno risposto' : Quattro arresti e quasi due etti di droga sequestrati: maxi controlli dei carabinieri 3 'Non ho rubato, né bloccato la produzione' 4 Deve scontare quasi due anni per spaccio, trovato e arrestato , ...

UE : un gruppo di esperti per la Sicurezza online dei minori : Mariya Gabriel , Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Sono lieta di annunciare l'istituzione del gruppo di esperti proprio oggi, in occasione dell'edizione ...

Sicurezza : seggiolini anti-abbandono - ecco le caratteristiche dei dispositivi “salva bebè” : Già qualche mese fa ci eravamo occupati di seguire l’iter di questa proposta che, con 261 voti favorevoli, nessun contrario e un’astensione, il 25 settembre il Senato ha approvato definitivamente. Il provvedimento, che nasce su proposta di iniziativa parlamentare, si impegna a rendere obbligatorio l’utilizzo di seggiolini dotati di un apposito allarme attivo in caso di abbandono accidentale. Si inserisce quindi nell’ambito ...

Maltempo - Autobrennero incassa i pedaggi ma non garantisce la Sicurezza dei servizi : Dovevano accertarsi che i mezzi fossero attrezzati, dovevano bloccare gli ingressi in autostrada: invece hanno fatto entrare tutti senza un minimo di buonsenso. Questo è quello che un’impresa normale doveva fare sull’Autobrennero. Quando dopo ore e ore di coda i mezzi sono potuti uscire dall’autostrada, automobilisti e camionisti hanno pure dovuto pagare il pedaggio e fare un’altra fila al casello. La causa dell’incubo del lunghissimo ingorgo ...

Trenta nuove telecamere per la Sicurezza a Ronchi dei Legionari : Una Ronchi dei Legionari ancora più sicura, grazie ad alcune telecamere in più che, a breve, saranno posizionate non solo nel centro ma anche nei punti più nevralgici della cittadina. Primo a farne le ...

Profughi alla Sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones/ "Persone esposte a rischio terrorismo" : I carabinieri hanno scoperto che ai concerti dell'estate 2017 venivano impiegati finti addetti ai controlli di sicurezza, ecco di cosa si tratta

Reggio Emilia - sfruttavano richiedenti asilo per lavorare alla Sicurezza dei concerti : Lavoravano anche 15 ore consecutive, per sei euro. Erano richiedenti asilo, appena sbarcati dalla Libia che venivano sfruttati attraverso falsi decreti prefettizi in impieghi legati alla sicurezza di ...

Sfruttavano migranti nella Sicurezza dei concerti - 4 arresti : I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato quattro persone, fra Emilia e Lombardia, con le accuse di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, false attestazione a pubblico ufficiale e ...

Reggio Emilia - sfruttavano migranti per la Sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones : 4 arresti : Utilizzavano, con falsi decreti prefettizi, profughi richiedenti asilo sbarcati dalla Libia, sottopagati e impreparati, per garantire la sicurezza di grandi eventi, fra cui i concerti dei Rolling ...

Reggio Emilia. Sfruttavano migranti per la Sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones : I profughi, richiedenti asilo e da poco sbarcati dalla Libia, erano sottopagati e impreparati. Gli arrestati – provenienti da Lombardia e Emilia Romagna - avrebbero messo a rischio l'incolumità di centinaia di migliaia di persone.Continua a leggere

Delegato russo all'Onu - Venezuela : "Come reagireste se la Russia proponesse di affrontare nel Consiglio di Sicurezza la protesta dei Gilet ... : Non possiamo rimandare questa conversazione cruciale che attira l'attenzione di tutto il mondo per il beneficio del Venezuela e tutti la regione', ha detto Pompeo. Secondo Nebenzia, l'unico scopo ...

Lazio-Juventus - definito il piano Sicurezza e afflusso dei tifosi : Nel corso di un tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, è stato messo a punto il piano di sicurezza per l'incontro Lazio-Juventus in programma alle ore 20,30 di domenica all'Olimpico, ...