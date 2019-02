Molestie sessuali su un giovane funzionario | indagato nunzio apostolico del Vaticano in

Parigi - accuse al nunzio apostolicoIndagato per "Molestie sessuali" : Monsignor Luigi Ventura è sospettato di molestie verso un giovane dirigente del municipio di Parigi, che lo ha accolto durante una cerimonia all'Hôtel de Ville Segui su affaritaliani.it

Ryan Adams accusato di Molestie sessuali in un’inchiesta del New York Times - la risposta : “Dettagli fuorvianti” : Un'inchiesta del New York Times ha dipinto un Ryan Adams accusato di molestie sessuali da sette donne, più una minorenne. Il lungo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio e ha descritto un presunto lato oscuro del cantautore statunitense, che dietro la sensibilità espressa nei suoi brani e nelle interviste nasconderebbe una parte diabolica in grado di distruggere la personalità e la carriera delle persone. Adams, secondo le testimonianze ...

Stupro? Stalking? Molestie sessuali? Facciamoci una risata! : Oggi vi propongo – così, tanto per non perdere l’allenamento – tre esempi di differente spessore e gravità sul quotidiano sessismo e la scarsa consapevolezza del disvalore della violenza maschile contro le donne. 1. Il primo esempio riguarda l’articolo Rimini, geloso della ex moglie terrorizza amici e spasimanti pubblicato sul Resto del Carlino il 4 febbraio scorso che riguarda un caso di stalking. Ne ha già scritto ...

Altre due donne hanno accusato di Molestie sessuali l’ex presidente del Costa Rica - Oscar Árias : Altre due donne hanno accusato di molestie sessuali Oscar Árias, ex presidente del Costa Rica e vincitore nel 1987 del Nobel per la pace, dopo che alcuni giorni fa una donna aveva detto che l’aveva molestata nel 2014. Le nuove accuse

Bryan Singer - regista “Bohemian Rhapsody” - non è più candidato ai premi BAFTA dopo le accuse di Molestie sessuali : Bryan Singer, il regista del film Bohemian Rhapsody è stato rimosso dalla lista dei candidati del BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema: è accusato di aver abusato sessualmente di quattro uomini quand’erano minorenni. Il film mantiene tutte

Una donna ha accusato di Molestie sessuali Oscar Árias - ex presidente del Costa Rica e vincitore di un Nobel per la pace : Oscar Árias – ex presidente del Costa Rica e vincitore nel 1987 del Nobel per la pace – è stato accusato di molestie sessuali da una donna. La donna, un’attivista per il disarmo nucleare, ha detto di essere stata molestata

Fausto Brizzi dopo le accuse di Molestie sessuali : «Non sono santo - ma neanche orco» : Fausto Brizzi ritorna a parlare dopo le accuse di molestie sessuali ai danni di alcune attrice a seguito del servizio ? denuncia de ?Le Iene? e,come riportato da Leggo.it, la...

Accusato di Molestie sessuali - Iljo Keisse escluso dalla Vuelta di San Juan : La decisione di espellere il 36enne dalla gara è stata presa dagli organizzatori della gara argentina dopo che è apparso chiaro che i dirigenti della Quickstep non avrebbero preso provvedimenti nei confronti del proprio tesserato. In una dichiarazione, gli organizzatore della manifestazione hanno detto che il comportamento di Keisse aveva danneggiato la reputazione e l'onore dell'organizzazione della Vuelta a San Juan, dell'UCI e del ciclismo in ...

Vaticano - funzionario che cura casi di violenza accusato di Molestie sessuali da ex suora : Hermann Geissler, Capo Ufficio della Congregazione per la Dottrina della Fede, si è dimesso dopo le accuse di molestia sessuale rivoltegli da un'ex suora. Il sacerdote si dichiara innocente, ma si è comunque ritirato dal suo ruolo all'interno della Santa Sede. Adesso chiede che il suo lavoro non venga interrotto, ma aggiunge che potrebbe passare alle vie legali per affrontare la questione. In realtà però, secondo un'intervista alla vittima ...

Arda Turan a processo per Molestie sessuali e ferite intenzionali : il calciatore rischia dai 3 ai 12 anni di carcere : Arda Turan in tribunale per il processo che lo vede imputato per aver rotto il naso al cantante turco Berkay ed aver molestato sessualmente la moglie di quest’ultimo Lo scorso ottobre Arda Turan si è reso protagonista dell’ennesimo capitolo infelice della sua vita. Dopo essere stato squalificato dal campionato turno per 16 giornate per aver strattonato un guArdalinee, il calciatore in prestito dal Barcellona al Basaksehir ha ...

Scozia - arrestato Alex Salmond : ex first minister coinvolto in una inchiesta per Molestie sessuali : La polizia ha arrestato Alex Salmond ex first minister scozzese, nonché ex leader del partito indipendentista Snp e protagonista del referendum perduto nel 2014 per la secessione della Scozia dal Regno Unito. Secondo fonti investigative locali, Salmond è accusato di oltraggio alla giustizia, probabilmente per non aver risposto a una convocazione. Da qualche tempo è sotto inchiesta per una controversa accusa di moleste sessuali sulla base della ...

Scozia - ex premier indipendentista arrestato per Molestie sessuali : In Scozia l'ex primo ministro Alex Salmond è stato arrestato ed oggi pomeriggio comparirà in tribunale per rispondere, a quanto pare, alle accuse di molestie sessuali che sono state sollevate dagli inquirenti dopo le denunce di due donne.Salmond, che è stato il primo ministro della Scozia dal 2007 al 2014 e da anni è il protagonista della campagna di indipendenza scozzese, nega strenuamente le accuse."Possiamo confermare che un uomo di 64 anni è ...

Brizzi e lo scandalo delle Molestie sessuali - il giudice archivia le accuse al regista : È stata archiviata l'indagine a carico del regista Fausto Brizzi. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata a luglio dalla Procura di Roma. Il regista era finito indagato lo scorso ...