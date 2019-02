Le 10 regole dell’amore secondo Giulio Perrone | «Le donne | se le fai incazzare | sanno

vanityfair

(Di venerdì 15 febbraio 2019) «Sono sempre stato sicuro che la storia con mia moglie sarebbe finita con la scoperta di uno dei miei tradimenti. Mi avrebbe atteso nel salone dell’attico di via Giosuè Borsi, in cui vivevamo ormai da quasi dieci anni per gentile concessione di suo padre, e seduta a gambe accavallate sul divano vicino alla terrazza che guarda dritta al teatro Parioli, scostando da un lato i capelli, avrebbe chiesto, lapidaria: «Hai niente da dirmi?». Quel segnale, insieme all’ansiosa ricerca di mantenere un’imperturbabile compostezza, sarebbe servito a farmi capire che il tempo delle domande era ampiamente finito, c’erano già tutte le risposte».Tommaso è il protagonista del nuovo romanzo di, L’amore finché resta (HarperCollins – € 16 – 280 pagine, in libreria dal 14 febbraio). Tommaso si ritrova – a 40 anni – senza moglie, casa e lavoro. Del tutto smarrito. Prima che ...