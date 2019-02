Tav | Salvini | L' analisi non mi convince Più veloci viaggiano le merci e le persone

Latte - nuovo Tavolo.Salvini : passi avanti : 20.47 Tutto rimandato nella trattativa sulla definizione del prezzo del Latte ovino. Il Tavolo di filiera al Viminale è stato sospeso per essere riconvocato sabato in Sardegna. L'intesa ancora non c'è. Secondo quanto si apprende, al tavolo è stata fatta una proposta di 70 centesimi al litro. Un prezzo che non soddisfa i pastori. Ma il ministro Salvini parla comunque di "passi avanti nella trattativa". "Le parti si sono avvicinate,il ...

Il Tavolo di Salvini produce poco : 10 centesimi in più per il latte di pecora. Il no dei pastori : L'aumento del prezzo del latte ovino proposto al tavolo nazionale sul Pecorino, convocato al Viminale, è secondo quanto si apprende di 70 centesimi al litro - dieci in più rispetto al prezzo del ...

Il Tavolo di Salvini produce poco : 70 centesimi il prezzo offerto per il latte di pecora. Il no dei pastori : L'aumento del prezzo del latte ovino proposto al tavolo nazionale sul Pecorino, convocato al Viminale, è secondo quanto si apprende di 70 centesimi al litro, con l'auspicio che con il ritiro delle ...

Pd - Delrio : “Tav? Analisi costi-benefici inaffidabile. La dico come capitan Salvini : è una pagliacciata. Siamo alle comiche” : “Tav? La questione con il nostro governo era totalmente risolta. Abbiamo chiuso noi il trattato internazionale. Abbiamo un presidente del Consiglio ha detto che non è stato scavato neppure un centimetro, e invece sono stati scavati 25 km. Siamo veramente alle comiche. Sia Di Maio sia Conte hanno sempre detto che il tunnel non c’era e non è vero”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal deputato del Pd, ...

Matteo Salvini - Franco Bechis : "Sulla Tav si piegherà a Luigi Di Maio. A meno che..." : La grana-Tav, da tempo, scuote il governo. Il caso si è ingigantito a dismisura dopo la presentazione della relazione costi-benefici a matrice ultra-grillina alla quale credono soltanto Danilo Toninelli e Marco Travaglio (neppure il presidente della commissione ci credeva, tanto che la ha definita u

Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Sulla Tav si piegherà a Luigi Di Maio. A meno che...' : Allora con o senza costi/benefici quei due avrebbero fatto bene da tempo a chiudersi in una stanza e prendere quella decisione solo politica che nel contratto di governo era stata ipocritamente ...

Salvini : 'Non mi convince l'analisi Tav'. Ma per Toninelli si troverà un'intesa : 'Più veloci viaggiano merci e persone e meglio è' dichiara il vicepremier del Carroccio. Intanto, il ministro dei Trasporti attacca il controparere di Coppola, l'unico della commissione non schierato ...

Matteo Salvini gela l'M5s : 'Non sono convinto dall'analisi costi-benefici sulla Tav' : ... 'La controanalisi del professor Coppola sulla Tav, secondo cui i benefici sopravanzano i costi per un valore fino a 2,4 miliardi di euro, è la sconfessione tecnica della relazione politica ...

Latte - Salvini : 'Arrivare a 1 euro al litro'/ Tavolo al Viminale con pastori sardi : Protesta pastori sardi, monta la rabbia per il prezzo del Latte: oggi Tavolo al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, le ultime notizie.

Matteo Salvini gela l'M5s : "Non sono convinto dall'analisi costi-benefici sulla Tav" : La foto di Matteo Salvini con la figlia sul trenino era un indizio, ora arriva la prova: sulla Tav la Lega non arretra di un millimetro. "L'analisi costi-benefici l'ho letta. Posso solo dire che più veloce viaggiano le merci e persone meglio è". Alla domanda specifica se fosse rimasto convinto dall'

Tav - contro-dossier positivo - Toninelli : “Analisi è una sola”. Salvini : “Non mi convince” : Il professor Pierluigi Coppola, che ha deciso di non firmare l'analisi redatta dal team di Ponti, ha consegnato al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli un contro-dossier, secondo cui i vantaggi per la realizzazione della Tav ammonterebbero a 400 milioni. Il ministro dei Trasporti: "L'analisi costi/benefici ufficiale è una sola ed è quella che è stata fatta dal team coordinato dal professor Ponti, di cui il bravissimo ingegner Coppola non ...

Salvini su Tav : "Analisi costi-benefici non mi convince" : L'analisi costi-benefici sulla Tav non ha convinto Matteo Salvini. 'Più le merci e le persone viaggiano veloci meglio è', ripete il vicepremier leghista da una manifestazione di Coldiretti a Roma. '...

Latte - Salvini : non mi alzo da Tavolo se prezzo non è un euro : Roma, 14 feb., askanews, - 'Non mi alzerò dal tavolo finché il prezzo del Latte non passerà da 0,60 ad un 1 euro al litro'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel corso ...

[L'esclusiva ] Lega e M5s sempre più distanti sulla Tav - Salvini : "L'analisi costi-benefici non mi ha convinto" : Anche dopo l'analisi costi-benefici pubblicata dal ministero dei trasporti le due anime del governo giallo-verde non riescono a mettersi d'accordo 14 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook