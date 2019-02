Roulette : Per molti è stato uno choc, per altri un déjà-vu. La crisi tra Italia e Francia è scoppiata dopo la visita di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista ai leader dei gilet gialli, ma si trascina da mesi. Leggi

Maturità 2019 - come funziona. "Studenti come cavie. L'orale è una Roulette russa" : Gli studenti non ci stanno. All'annuncio delle novità introdotte per l'esame di maturità, sono seguite polemiche e rivolte da parte dei diretti interessati, "terrorizzati" dalla riformulazione dell'Esame di Stato annunciata dal ministro Bussetti. "La nuova maturità si fa sempre più vicina e terrorizza sempre più studenti", ha commentato Giammarco Manfreda, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti ...