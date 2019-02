Platinum Games sta ancora lavorando duramente a Bayonetta 3

Astral Chain è il nuovo gioco action di Platinum Games in esclusiva per Nintendo Switch : Astral Chain di Platinum Games è stato annunciato per Switch durante la presentazione del Nintendo Direct.Come segnala VG247.com, Astral Chain è il nuovo gioco d'azione della compagnia diretto da Takahisa Taura (Nier: Automata) e supervisionato da Hideki Kamiya (Bayonetta).I personaggi sono stati progettati nientemeno che da Masakazu Katsura, l'artista dietro a manga e anime come ZETMAN e Video Girl Ai.Read more…

Non solo Bayonetta 3 : Platinum Games avrebbe in cantiere un altro gioco per Nintendo Switch : I possessori di Nintendo Switch possono aspettarsi un grande anno di uscite, stando alle ultime dichiarazioni di Shinya Takahashi, senior executive officer di Nintendo. Nei giorni passati si è parlato di vari progetti in cantiere per l'ibrida ed ora, l'insider Emily Rogers, è tornata sull'argomento.Secondo la Rogers, ci sarebbero almeno 11 giochi in sviluppo. Innanzitutto, il quarto kit di Nintendo Labo "sorprenderà i giocatori" con un concept ...

Platinum Games non si occuperà più dello sviluppo di Granblue Fantasy : Relink : Granblue Fantasy: Relink è un action RPG in sviluppo per PS4, il progetto era gestito da CyGames e Platinum Games ma recentemente quest'ultima ha comunicato il suo ritiro. Sembra quindi che lo sviluppo rimarrà al 100% nella mani di CyGames.Come riporta Polygon, a dare la notizia è stata la stessa CyGames tramite un comunicato, la compagnia ha annunciato di aver preso il controllo totale sullo sviluppo del titolo e che quest'ultimo non subirà ...