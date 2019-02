Nuova lista nera Ue dei paesi a rischio per riciclaggio denaro

Nuova aggressione al giornalista Piervincenzi a Pescara - : Il reporter, già vittima a Ostia di una testata di Roberto Spada nel novembre 2017, stava conducendo un'inchiesta nella principale piazza di spaccio della città. Aggrediti anche gli altri membri della ...

Nuova aggressione al giornalista Piervincenzi a Pescara : Nuova aggressione al giornalista Piervincenzi a Pescara Il reporter, già vittima a Ostia di una testata di Roberto Spada nel novembre 2017, stava conducendo un'inchiesta nella principale piazza di spaccio della città. Aggrediti anche gli altri membri della troupe, il videomaker Sirio Timossi e il redattore David ...

Infortunio Vrsaljko - l’Inter lo esclude dalla Nuova lista Uefa. Entra Cedric : Infortunio Vrsaljko – L’avventura molto breve di Sime Vrsaljko all’Inter potrebbe essere davvero agli sgoccioli. Sono infatti numerose indiscrezioni che ormai si stanno susseguendo da giorni su un possibile imminente intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi al ginocchio sinistro che lo stanno tormentando da tempo. Un’operazione che di fatto farebbe terminare anzitempo la sua […] L'articolo ...

Juventus - la Nuova lista Champions : inserito Caceres - fuori Cuadrado : Juventus lista Champions – La Juventus del tecnico, Massimiliano Allegri, deve dimenticarsi in fretta l’incidente di percorso, dato dalla sonora sconfitta per 3-0 di mercoledì scorso nei quarti di finale di Coppa Italia, è presto riconcentrarsi per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione. Perché se è vero che è sfumato l’obiettivo Coppa Italia e con […] L'articolo Juventus, la nuova lista Champions: inserito ...

BTS : V ha pubblicato la Nuova canzone solista “Scenery” e i fan sono molto orgogliosi di lui : <3 The post BTS: V ha pubblicato la nuova canzone solista “Scenery” e i fan sono molto orgogliosi di lui appeared first on News Mtv Italia.

Volley femminile - Serie A1 2019 : 17^ giornata - Scandicci è la Nuova capolista! +2 su Novara e Conegliano : Scandicci è la nuova capolista della Serie A1 di Volley femminile, al termine della 17^ giornata le toscane balzano in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Novara e Conegliano che ieri si sono affrontate nello scontro diretto (sonoro 3-0 delle Campionesse d’Italia sul campo dell’ex capolista). Oggi le ragazze di Carlo Parisi non hanno vacillato e hanno dominato l’agevole trasferta contro il Club Italia, fanalino ...

Volley - SuperLega 2019 : 18^ giornata - Perugia Nuova capolista! Civitanova espugna Trento - i dolomitici perdono la testa : Perugia è la nuova capolista della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al termine della 18^ giornata c’è stato un nuovo avvicendamento in vetta alla classifica: i Block Devils balzano al comando con un punto di vantaggio su Trento che ha perso in casa con Civitanova cedendo la testa. Quando mancano otto turni al termine della regular season, ci sono quattro squadre raccolte in cinque punti: il campionato è ...

Roma - occupazioni : la Nuova lista degli sgomberi - in cima viale del Caravaggio : Una lista di 22 immobili, fra gli 88 occupati, per i quali l'autorità giudiziaria ha già emesso un provvedimento di sgombero. Entro 90 giorni, o al massimo un anno, secondo il decreto Salvini, ma in ...

Laura Boldrini sta con Zingaretti su lista unitaria alle europee : “Ue Nuova solo unendo le forze” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, si schiera a favore della proposta di Nicola Zingaretti di costruire una lista unitaria e aperta in vista delle prossime elezioni europee: "Soltanto unendo le forze e aprendo alle migliori energie della nostra società sarà possibile contrastare la deriva nazionalista e costruire il progetto di un’Europa nuova", sottolinea la deputata di LeU.Continua a leggere

Elezioni amministrative 2019 : il direttore del Mercato coperto scende in campo con una Nuova lista civica : In un clima politico un po' frammentato e in attesa delle Elezioni amministrative del 2019, la sfida si fa ogni giorno più interessante. A scendere in campo, in questi giorni, con una lista civica dal ...

Kristen Stewart - addio a Stella Maxwell : la Nuova fidanzata è una stilista californiana : addio alla modella Stella Maxwell, Kristen Stewart ha già voltato pagina: il nuovo flirt dell’irrequieta star della saga di Twiligh si starebbe frequentando con la stilista californiana Sara Dinkin, e secondo la rivista People le due donne vorrebbero passare le vacanze insieme. La storia con l’angelo di Victoria’s secret, iniziata nel maggio 2017, sembra si sia interrotta bruscamente lo scorso novembre: l’ultima ...

Demi Moore è innamorata di una donna : la sua Nuova fiamma è la stilista Masha Mandzuka : Demi Moore abita infatti a Los Angeles , centro nevralgico dell'industria cinematografica statunitense, mentre Masha abita a New York , la metropoli più fashion del mondo a stelle e strisce. Alla ...

Stilista trovata impiccata nel parco. La Nuova perizia : "È stata uccisa" : Milano - Continua il rimpallo di consulenze e ricostruzioni sul caso di Carlotta Benusiglio, la Stilista 37enne trovata impiccata nel parchetto di piazza Napoli a Milano all'alba del 31 maggio 2016.In occasione dell'incidente probatorio davanti al gip sono stati depositati i risultati delle consulenze tecniche eseguite sul cadavere della giovane donna. Secondo gli esperti incaricati dal pm Gianfranco Gallo, Carmela Buonomo e Mariano Cingolani, e ...